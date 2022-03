Jessica Brown Findlay (32) und ihr Mann wollen eine Familie gründen. Die Schauspielerin, die wohl vor allem als Lady Sybil Crawley in Downton Abbey bekannt ist, gab ihrem Ehemann Ziggy Heath erst im September 2020 das Jawort. Inzwischen sind die beiden sogar schon zum nächsten Schritt bereit. Doch sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, ist für das Schauspielerpaar offenbar alles andere als leicht. Wie Jessica nun verriet, versuchen sie es schon zum vierten Mal mit einer künstlichen Befruchtung.

Zum internationalen Weltfrauentag teilte die 32-Jährige jetzt ein Video von sich auf Instagram, in dem sie sich selbst eine Spritze setzt. "Die In-vitro-Fertilisation hat mir noch mehr bewusst gemacht, wozu Frauen alles in der Lage sind und was wir trotz Schmerzen und Herzschmerz erreichen können. Dein Körper ist nicht der Feind. Liebe ihn. Egal, was passiert", schrieb sie zu dem Clip. Durch die Hashtags machte sie klar, dass sie und ihr Mann es bereits zum vierten Mal mit einer In-vitro-Fertilisation versuchen. Außerdem deutete sie an, dass sie bereits mehrere Fehlgeburten erlitten hat.

In den Kommentaren unter dem Video wird Jessica von ihren Followern mit liebevollen Kommentaren überschüttet. "Danke, dass du uns das zeigst. Ich wünsche dir Glück und Freude für die Zukunft. Du bist stärker als alles, was das Leben dir entgegenstellt", schrieb zum Beispiel ein Fan.

Instagram / jessierbrownfindlay Jessica Brown Findlay und ihr Mann Ziggy Heath

Getty Images Jessica Brown Findlay bei der Premiere von "New York Winter's Tale"

Getty Images Jessica Brown Findlay bei der Premiere von "The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society"

