Liebes-Überraschung von Jessica Brown Findlay! Als Adelstochter in der Serie Downton Abbey, in der sie gegen jede Tradition den Chaffeur der Familie heiratete, erregte sie in den ersten Staffeln der Show jede Menge Aufsehen. Privat hielt sie ihre eigene Liebesbeziehung stets aus der Öffentlichkeit heraus. Nun teilt die Darstellerin von Lady Sybil Crawley aber wunderschöne News mit der Welt: Sie hat geheiratet!

Die frohe Botschaft gab sie jetzt auf ihrem Instagram-Account bekannt: Bei dem geposteten Foto handelt es sich um eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die sie und ihren frisch angetrauten Mann, Schauspieler Ziggy Heath, kurz nach der Trauung in einer engen Umarmung zeigt. Emotionaler als dieser Anblick ist höchstens noch die Bildunterschrift: "Liebe gewinnt jedes Mal. Ein traumhaftes Wochenende. Das kleine Fest fühlte sich riesengroß an", schrieb Jessica dazu.

In ihrer Instagram-Story nannte die Braut sogar das genau Datum: "12.09.20 – Wir haben es getan", heißt es im Kommentar zum Schnappschuss, der das Brautpaar überglücklich in der Kirche festhält. Die Eheschließung ist aber nicht der einzige Grund zum Feiern: Am heutigen Montag hat Jessica sogar Geburtstag, wie die nun 31-Jährige ebenfalls im Netz verkündete!

