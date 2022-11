"Downton Abbey"-Star Jessica Brown Findlay haderte mit Ruhm!

Jessica Brown Findlay (33) hat als Schauspielerin bereits große Erfolge gefeiert! Die gebürtige Britin wurde mit ihrer Rolle in der beliebten Serie Downton Abbey auch über die Grenzen Großbritanniens hinaus berühmt: In dem historischen Drama verkörperte sie von 2010 bis 2012 die Krankenschwester Sybil Crawley. Doch der weltweite Erfolg der Sendung hatte auch seine Schattenseiten: Jessica machte der Ruhm zu schaffen!

Gegenüber The Sunday Times sprach Jessica jetzt total offen über die Zeit nach der Arbeit am Set der Serie. "'Downton Abbey ging auf eine Art und Weise durch die Decke, auf die ich nicht vorbereitet war", betonte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Für meine mentale Gesundheit musste ich es etwas ruhiger angehen lassen. In Hollywood wäre ich verloren gegangen." Sie könne sich jedoch vorstellen, später mal an diesen Erfolg anzuknüpfen. Jedoch fasste sie zusammen: "Damals hätte es mich zerstört."

Im Moment hat Jessica aber sogar Probleme, Schauspiel-Jobs zu finden – und zwar aufgrund ihrer Schwangerschaft! Die Britin und ihr Mann Ziggy Heath erwarten im Moment ihr erstes Kind. "Es ist sehr schwierig, schwangere Frauen am Set zu versichern", begründete sie die Flaute.

Anzeige

Getty Images Jessica Brown Findlay bei den 79. Filmfestspielen in Venedig

Anzeige

Getty Images Jessica Brown Findlay beim Monte Carlo TV Festival, 2018

Anzeige

Getty Images Jessica Brown Findlay und ihr Mann Ziggy Heath in Venedig 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de