Adoptivsohn Kevin besucht Frédéric von Anhalt im Krankenhaus

Frédéric von Anhalt (81) liegt derzeit mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Kölner Krankenhauses. Der Reality-TV-Star wird seit seiner Einweisung vor fünf Tagen mit Antibiotika und einer Sauerstofftherapie behandelt. Unterstützung bekommt er nun von einem besonderen Besucher: Sein Adoptivsohn Kevin von Anhalt ist extra aus Hamburg nach Köln gefahren, um ihn am Krankenbett zu besuchen. Gegenüber Bild erklärt er: "Ich hatte mehrfach in der Klinik angerufen, doch man wollte mir keine Auskunft zu Frédéric erteilen. Das darf doch nicht sein, ich bin doch sein Sohn! Über sein Handy war er ebenfalls nicht erreichbar."

Trotz des lebensbedrohlichen Zustands von Frédéric gibt es laut Ärzten erste Anzeichen einer Besserung. Er selbst beschreibt seinen Zustand als äußerst schlecht. "Ich hoffe, dass es bald besser wird. Ich bekomme jeden Tag eine Spritze in den Bauch und hänge an vielen Schläuchen. Das Essen hier ist in Ordnung, ich esse viel Pudding. Die Ärzte und Schwestern sind sehr nett", berichtet der Witwer von Zsa Zsa Gabor (✝99).

Bei Frédéric und seinem Adoptivsohn Kevin hing zuletzt noch ordentlich der Haussegen schief. Der Grund: Der 81-Jährige fand, der Fußballer kümmere sich zu wenig um ihn. Jetzt gibt Kevin aber ein Update und behauptet: "Wir hatten zuletzt wieder ein gutes Verhältnis, aber aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen sehen wir uns nicht so häufig. Mir geht es jetzt auch nur darum, dass Papa wieder gesund wird! An sein Erbe denke ich doch gar nicht."

Getty Images Frédéric von Anhalt im September 2022

Instagram / realprincefrederic Kevin Feucht, Adoptivsohn von Prinz Frédéric von Anhalt

