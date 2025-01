"Golden Bachelor" Franz Stärk bringt eine eigene Single raus

Franz Stärk (73) sucht als Golden Bachelor nach der großen Liebe. In dem Kuppelformat erzählte der Rosenkavalier von seiner musikalischen Vergangenheit in einer Band. Nun verkündet er auf Instagram die frohe Botschaft, dass er einen Song herausbringt: "Meine erste eigene Single: 'Die goldenen Zeiten' ist ab morgen überall verfügbar." Weitere Infos verrät Franz zwar noch nicht, doch der Titel lässt vermuten, dass es in dem Song um sein Rosenabenteuer gehen könnte.

Innerhalb weniger Minuten sammeln sich zahlreiche positive Kommentare unter dem Beitrag. So kommentiert unter anderem RTL: "Eine Golden Bachelor Hymne, wie toll!" Eine Fanpage des Formats fiebert dem Release auch schon entgegen: "Vorfreude ist schon da." Doch auch eine kritische Stimme gibt es. "Ach ne, jetzt bekommt die Teilnahme plötzlich eine andere Bedeutung. Die Suche nach der Liebe und einer neuen Lebenspartnerin war es wohl nicht. Sympathiepunkte sind jetzt bei mir verloren gegangen", ärgert sich eine Person.

Dass in Franz musikalisches Talent verloren gegangen ist, bewies er kürzlich in einer Nacht der Rosen. Vor der Entscheidung setzte sich der Schnittblumenverteiler vor die Kandidatinnen und performte ein Lied auf der Gitarre. Franz' musikalische Einlage kam bei den Ladys gut an. "Das war wie Balsam für die Seele", schwärmte Astrid. Auch Lise war hin und weg: "Wenn ich so herumgeschaut habe, haben die meisten Frauen Tränen in den Augen gehabt, weil das wirklich schön war."

RTL / Stephan Pick Der erste deutsche "Golden Bachelor" Franz Stärk

RTL Franz Stärk und die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen

