Lise hätte "Golden Bachelor"-Franz' letzte Rose abgelehnt

Im Finale der TV-Show Golden Bachelor ging die Kandidatin Lise leer aus: Der Pensionär Franz Stärk (73) entschied sich für Lises Mitstreiterin Sylvia. Doch hätte sich die Norwegerin überhaupt über Franz' letzte Rose gefreut? "Ich glaube, jeder freut sich über eine Rose – aber nur, wenn sie wirklich aus tiefstem Herzen kommt und auf Gegenseitigkeit beruht", betont die Sekretärin im Promiflash-Interview. Deshalb wäre es in ihrem Fall nicht richtig gewesen, die Rose des Bachelors anzunehmen. Sie hätte die Gefühle in diesem Ausmaß einfach nicht erwidern können. "Und genau deshalb war es gut so, wie es gekommen ist", resümiert die 60-Jährige.

Die letzte Nacht der Rosen war für Lise etwas ganz Besonderes. "Es war ein Moment voller Emotionen – und ja, irgendwie bittersüß", erinnert sich die passionierte Weltenbummlerin und fügt hinzu: "Einerseits wusste ich, dass diese besondere Reise zu Ende geht, mit all den intensiven Begegnungen, den schönen, verrückten und auch herausfordernden Momenten." Auf der anderen Seite habe sie aber auch eine gewisse Erleichterung gespürt. Im Nachhinein ist sie jedenfalls stolz, ihren Gefühlen und sich selbst treu geblieben zu sein: "Ich wusste, was ich fühle – oder eben nicht fühle."

Lise habe eine ganz besondere Verbindung zu Franz aufgebaut. "Aber eben nicht die richtige für eine gemeinsame Zukunft", wie sie erklärt. Umso mehr freue sie sich, dass der pensionierte Lehrer sich für Sylvia entschieden hat. "Ich finde, Franz hat eine wundervolle Frau gewählt", schwärmt Lise von ihrer Mitstreiterin. Den beiden wünsche sie eine gemeinsame und glückliche Zukunft: "Ich gönne es den beiden von Herzen und hoffe, dass sie zusammen genau das finden, was sie sich erhofft haben."

RTL Franz und Lise beim "Golden Bachelor"

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

