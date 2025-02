Darum weinte Golden Bachelor Franz nach Dreamdate mit Lise

Bevor für Franz Stärk (73) die letzte Nacht der Rosen bevorstand, musste er sich bei den Dreamdates über seine Gefühle für die Finalistinnen klar werden. Das letzte Frühstück mit Golden Bachelor-Kandidatin Lise hat ihm wohl die Augen geöffnet: In dem Einzelinterview nach dem Treffen kullerte bei dem Rosenkavalier ein Tränchen – so emotionsgeladen war die Situation für ihn. "Ja, das war eine Situation, wo ich mich ja jetzt zwischen euch beiden entscheiden musste. Und es war die Situation, dass das für mich sehr emotional war – mit euch beiden", erklärt der 73-Jährige im "Aftershow"-Podcast der Show-Gewinnerin Sylvia.

War es denn eine knappe Entscheidung zwischen ihr und ihrer Mitstreiterin, will die 62-Jährige wissen. "Ja, das war eine knappe Entscheidung, in der Tat", gibt Franz zu und ergänzt: "Schlussendlich warst du da einen Tick weiter vorne mit den Gefühlen, auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast Lise ja auch kennengelernt und [...] Lise ist eine fantastische Frau und die mich auch sehr angesprochen hat. Aber ich hatte nachher das Gefühl, ich weiß nicht, ob sie meine Gefühle so erwidern kann und das hätte ich gerne gehabt." Der Pensionär wollte kein Risiko eingehen – doch was Sylvia anging, sei er sich ihrer Gefühle sicher gewesen. Nichtsdestotrotz habe er sich in dem Moment nach dem Frühstücks-Date einfach ziemlich durcheinander gefühlt. So musste er sicherstellen, dass er mit seiner Partnerin den gleichen Humor teilt: "Ich hatte mit dir den Humor und das war für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Kann ich mit der Person lachen? Kann sie über sich selbst lachen? [...] Und diese Auseinandersetzung habe ich geführt und da sind wahrscheinlich bei mir die Tränen gekommen, weil ich damit auch ein Stück weit zumindest in dem Moment überfordert war."

Früher oder später war sich Franz dann aber sicher: Der "Golden Bachelor" verschenkte seine letzte Rose an Sylvia – Lise ging beim großen Finale leer aus. "Ich konnte nicht ins kalte Wasser springen und darauf hoffen, dass du deine Gefühle noch spürbar machen wirst", erklärte er der Norwegerin seine Gefühlslage. Die 60-Jährige war jedoch nicht traurig darüber, sondern vielmehr erleichtert. Wie sie nämlich gegenüber Promiflash zugab, hatte sie keine Liebesgefühle für Franz und hätte die letzte Rose dementsprechend abgelehnt.

Anzeige Anzeige

RTL Lise und Franz Stärk, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram /lisebenedikteaas_ Lise Benedikte Aas, "Golden Bachelor"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige