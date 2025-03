Ex-Golden-Bachelor Franz und Sylvia genießen gemeinsame Zeit

Sylvia Schön war die glückliche Gewinnerin der ersten Staffel Golden Bachelor. Sie bekam im großen Finale die letzte Rose von Franz Stärk (74) geschenkt. Ein Liebespaar wurde aus dem Ex-Rosenkavalier und der 62-Jährigen nicht, doch allem Anschein nach sind sie heute gute Freunde. Wie Sylvia in einem Beitrag auf Instagram zeigt, verbrachten die zwei ein paar gemeinsame Tage in Hamburg. "Ihr glaubt es gar nicht, wen ich hier an meiner Seite habe. Ihr habt ihn schon mal gesehen", erklärt die Brandenburgerin in einem Video, in dem sie erst die schöne Umgebung und dann Franz zeigt. Der 73-Jährige begrüßt ihre Follower mit einem herzlichen Lächeln. "Wir genießen hier wirklich jeden Sonnenstrahl, auf der Suche nach einem Gläschen Weißwein", fügt sie hinzu.

Außerdem beglückt Sylvia ihre Fans mit weiteren Einblicken in ihren Ausflug. So teilt sie neben dem Video auch einige Schnappschüsse, auf denen sie einzeln oder sogar gemeinsam in die Kamera lächeln. Auch ihren ehemaligen Show-Kolleginnen scheint der Anblick zu gefallen. "Viel Spaß, ihr zwei Lieben!", kommentiert beispielsweise Finalistin Lise den Beitrag und Mitstreiterin Ute wünscht Sylvia und Franz eine "wunderschöne Zeit und ganz viel Frühling".

Franz' Herz tendierte in der finalen Nacht der Rosen zu Sylvia. Im Laufe der gemeinsamen "Golden Bachelor"-Zeit haben sich bei beiden ein paar Gefühle entwickelt, doch für eine Beziehung reichte es letztendlich nicht – und das wird sich wohl nicht ändern. "Also, ich glaube auch für den lieben Franz sprechen zu können, dass es für eine Lebenspartnerschaft, eine sehr ferne Fernbeziehung, leider nicht reichen wird", erklärte Sylvia nach dem Wiedersehen Anfang Februar im Promiflash-Interview. Nichtsdestotrotz wollten sie weiterhin Kontakt halten und gute Freunde bleiben – und das haben Sylvia und Franz, wie es aussieht, geschafft.

Instagram / sylvi_schoen Sylvia Schön, ehemalige "Golden Bachelor"-Teilnehmerin

RTL Franz Stärk und Sylvia Schön, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

