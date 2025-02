So war Franz und Sylvias Kennenlernen nach "Golden Bachelor"

Beim Golden Bachelor vergab Franz Stärk (73) seine letzte Rose an Kandidatin Sylvia. Nach der TV-Show lernten sich der pensionierte Gesamtschullehrer und die selbstständige Service- und Bürodienstleisterin auch fernab der Kameras kennen. Auf Franz' Initiative hin kam es zu einem Treffen in Magdeburg. "Es war wunderschön. Wir haben die Stadt kennengelernt, schöne Sachen unternommen und waren sogar zusammen im Kino", schwärmt die Brandenburgerin in einem YouTube-Video im Gespräch mit Moderatorin Stephanie Brungs (36). Während ihrer gemeinsamen Zeit hätten sie viel zusammen gelacht und weitere Gemeinsamkeiten feststellen können.

Franz und Sylvia sind nach ihrem Date im Kino sogar noch einen Schritt weitergegangen. Denn das zweite Treffen hat bei Sylvia zu Hause im Spreewald stattgefunden. "Du hast mir die Gegend gezeigt, dein Haus und deinen Garten", berichtet Franz, an seine Auserwählte gewandt. Doch damit nicht genug: Die beiden haben sogar einen gemeinsamen Urlaub auf Zypern verbracht und dort zusammen Weihnachten und Silvester gefeiert.

Das Kennenlernen nach der TV-Show gestaltete sich jedoch alles andere als leicht, denn die beiden mussten stets inkognito bleiben und sich heimlich treffen. Auch die räumliche Distanz zwischen dem Niedersachsen und der Brandenburgerin stellte die beiden vor einige Herausforderungen – die sie jedoch kreativ meisterten. "Wir hatten regelmäßig Kontakt, also fast täglich mit SMSen, Sprachnachrichten", erklärte der 73-Jährige. Trotzdem habe es laut Sylvia oft Momente gegeben, in denen ihr die Nähe fehlte: "Es gab oft den Moment, in dem wir uns geschrieben haben: 'Ich mache jetzt dies und das und was machst du denn gerade? Wäre ja schön, wenn wir das jetzt zusammen machen könnten.'" Auch einen Besuch bei Franz zu Hause konnten sie aufgrund der Entfernung noch nicht realisieren.

RTL Franz Stärk und Sylvia beim "Golden Bachelor"

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

