"Golden Bachelor"-Franz rührt Ladys mit Gitarre zu Tränen

Die Reise bei "Golden Bachelor" startet für alle Beteiligten extrem emotional. Nachdem Franz Stärk (73) seine Kandidatinnen alle herzlich begrüßt und bereits ein paar Gespräche geführt hat, steht schon die erste Entscheidung an. Bevor er sich zum Nachdenken zurückzieht, hat der Rosenkavalier aber noch eine Überraschung für die Frauen vorbereitet. Bewaffnet mit einer Gitarre setzt er sich zur versammelten Runde und singt den Damen ein Ständchen. Seine romantische Geste geht vielen Ladys sehr nahe. Arm in Arm wippen sie zu den Klängen seiner Musik. "Das war wie Balsam für die Seele", schwärmt Astrid, während Lise bemerkt: "Wenn ich so herumgeschaut habe, haben die meisten Frauen Tränen in den Augen gehabt, weil das wirklich schön war."

Vor allem Christiane zeigt sich extrem berührt von Franz' Musikeinlage. "Dann sitzt du da, und er spielt Gitarre, und du denkst dir nur 'Oh mein Gott, was erlebe ich hier gerade'. Das ist schon Wahnsinn. Das ist so eine emotionale Reise – heftig", schwärmt die 64-jährige Erzieherin. Der Auftritt des 73-Jährigen scheint vielen der Damen die anfängliche Aufregung genommen zu haben. Sie sind sich einig: Sie möchten sich voll und ganz auf die Reise einlassen. "Ich bin noch da, ich bin attraktiv, ich möchte auch wieder jemanden haben, mit dem ich die restliche Zeit verbringen kann", stellt die 63-jährige Kerstin, eine selbstständige Nageldesignerin aus Erfurt, klar.

Über mehrere Wochen hinweg werden die Ü60-Anwärterinnen um das Herz des pensionierten Gesamtschullehrers kämpfen. Wie auch die Kandidatinnen hat der "Golden Bachelor" höchstpersönlich große Lust, sich mal wieder zu verlieben. "Ich bin seit 12 Jahren Single, und 18 Frauen zu begegnen [...], das finde ich eine ganz spannende Geschichte, und das hat mich sehr motiviert", betonte Franz seine Vorfreude im Interview mit RTL.

