Nach Drogenskandal: K-Pop-Rapper T.O.P wollte aufgeben

T.O.P ist derzeit in aller Munde. Der K-Pop-Rapper kehrte in seiner Rolle als Thanos in der erfolgreichen Netflix-Serie Squid Game in die Öffentlichkeit zurück. Vor seinem Comeback war kaum noch etwas vom Ex-Mitglied der Boygroup Big Bang zu hören gewesen. In seinem ersten großen Interview seit elf Jahren erinnert sich der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Choi Seung-hyun heißt, an seinen Absturz zurück. 2016 wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet und bekam zwei Jahre auf Bewährung. Danach wurde er von den südkoreanischen Medien nahezu zerfetzt, was ihm mental extrem schwer zusetzte. "Ich erlebte auch zum ersten Mal in meinem Leben Niedergang und Ruin. Das stürzte mich in unausweichlich dunkle Zeiten. Ich war gebrochen, hatte nicht die Kraft, mich wieder aufzurichten, und wollte einfach aufgeben", gestand er gegenüber mehreren Medienvertretern, wie allkpop berichtet.

Während dieser schwierigen Zeit unterstützten ihn viele seiner Fans dennoch – das wisse T.O.P aber erst heute so richtig zu schätzen. "Es gab einige Leute, die mich wirklich angefeuert haben, aber ich habe einige sehr verletzende Dinge zu ihnen gesagt. Ich bedaure, was ich getan habe, und ich glaube, dass ich das Bedauern für den Rest meines Lebens tragen muss", räumte der 37-Jährige reumütig ein. Die vergangenen Jahre habe T.O.P versucht, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen und seine Fehler wiedergutzumachen – so stieg er 2022 bei Big Bang aus und lebte total abgeschottet.

Während sich T.O.P in den vergangenen Jahren zurückzog, gaben seine Fans nie die Hoffnung auf, dass er eines Tages zurückkehren würde. Mit seiner Nebenrolle in "Squid Game" erlangte er zudem weltweit extrem große Bekanntheit – vor allem, da viele Zuschauer des Serienhits erfuhren, dass der Thanos-Darsteller, der einen Rapper spielt, auch im echten Leben einer ist. Seine Rap-Parts in den Hits seiner ehemaligen Gruppe wie "BANG BANG BANG" oder "FXXK IT" erleben gerade ein zweites Comeback.

Getty Images T.O.P, südkoreanischer Rapper und "Squid Game"-Darsteller