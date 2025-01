T.O.P hat keinen Kontakt mehr zu seinen Ex-Big-Bang-Kollegen

2022 mussten die Fans der gefeierten K-Pop-Boygroup Big Bang ganz stark sein: Rapper T.O.P entschied sich dazu, die Gruppe nach 16 Jahren zu verlassen. Am Donnerstag gab der Musiker sein erstes Interview nach elf Jahren – darin verriet er auch, ob er noch in Kontakt mit seinen Kollegen G-Dragon (36), Taeyang und Daesung steht, und musste die Fans enttäuschen. "Ich weiß nicht mehr genau, wann es passiert ist, aber ich habe im Moment keinen Kontakt zu irgendeinem der Mitglieder", erklärte er den Medienvertretern, wie unter anderem allkpop berichtet.

Auch gab T.O.P nicht preis, wie er zu seinen einstigen Bandkollegen momentan steht. "Ich glaube, es wäre unvorsichtig von mir, andere, die nicht anwesend sind, direkt zu erwähnen", deutete der 37-Jährige lediglich an. Eine Rückkehr zu Big Bang schloss der Schauspieler jedoch beinahe völlig aus. "Es wäre beschämend für mich, das zu tun. Ich habe schon vor langer Zeit entschieden, dass ich dem Image der Gruppe nicht mehr schaden will, und das hat sich nicht geändert", stellte Choi Seung-hyun, wie der "Loser"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt, klar.

In seinem ersten Interview nach über zehn Jahren zeigte sich T.O.P extrem reumütig bezüglich seiner Vergangenheit. 2016 wurde er mit Drogen erwischt und bekam daraufhin zwei Jahre auf Bewährung. Die Welle an Hass, die der Skandal mit sich brachte, kannte er so vorher nicht. "Ich erlebte auch zum ersten Mal in meinem Leben Niedergang und Ruin. Das stürzte mich in unausweichlich dunkle Zeiten. Ich war gebrochen, hatte nicht die Kraft, mich wieder aufzurichten, und wollte einfach aufgeben", gestand T.O.P ehrlich. In den vergangenen Jahren habe er versucht, seine Fehler wieder gutzumachen.

Getty Images T.O.P, südkoreanischer Rapper und "Squid Game"-Darsteller

Getty Images T.O.P in Seoul, Juli 2017

