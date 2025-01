Seinetwegen? "Squid Game" bleibt die Nummer eins auf Netflix

Die zweite Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie Squid Game sorgt weltweit für Begeisterung und hat sich innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz in den Netflix-Charts gesichert. Wie allkpop berichtet, hat es insbesondere eine neue Figur den Zuschauern angetan: Thanos, dargestellt von Choi Seung Hyun, der auch unter seinem Künstlernamen T.O.P bekannt ist. Der 37-Jährige überzeugt in seiner Rolle derart, dass auf Social Media eine hitzige Diskussion über Chois' mögliche Rückkehr in der dritten Staffel ausgebrochen ist.

In der zweiten Staffel von "Squid Game" ziehen die Figuren von "Team Thanos" die Zuschauer in ihren Bann. Nam-gyu, der wie Thanos Opfer eines Krypto-Betrugs wurde, kämpft an der Seite des mutigen und loyalen Se-mi. Der wiederum bringt den schüchternen Min-su ins Team. Auch Gyeong-su, ein Fan von Thanos, gehört dazu und wird von seinem Idol vor so manche Herausforderung gestellt. Besonders Thanos selbst brennt sich den Zuschauern ins Gedächtnis – sein unberechenbares Verhalten, das zwischen Humor und Bedrohung schwankt, macht ihn zum inoffiziellen Star der Staffel.

Choi, der durch die Popularität seiner Figur Thanos große Aufmerksamkeit für seine schauspielerische Leistung bekommt, war vor seiner Schauspielkarriere als Mitglied der K-Pop-Band "Big Bang" bekannt geworden. Fans loben Choi für sein Talent, dem Charakter von Thanos eine besondere Vielschichtigkeit zu verleihen. Viele fordern deshalb, dass der 37-Jährige auch in einer möglichen dritten Staffel zu sehen sein sollte.

Anzeige Anzeige

Getty Images T.O.P, von der südkoreanischen Boyband "Big Bang", 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Big Bang bestehend aus Seungri, G-Dragon, Taeyang, T.O.P und Daesung

Anzeige Anzeige

Anzeige