K-Pop-Rap-Legende T.O.P will bald neue Musik veröffentlichen

T.O.P feierte mit der Netflix-Serie Squid Game sein Comeback in der Unterhaltungsbranche. Nach seinem Ausstieg aus der K-Pop-Boyband Big Bang war es ruhig um ihn geworden. Doch der Rapper will seinen Fans wohl etwas zurückgeben – zumindest deutete er dies nun in seinem ersten Interview seit elf Jahren an. "Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hoffe, dass ich bald ein Album veröffentlichen kann. Ich habe die letzten sieben Jahre als Ausgestoßener der Gesellschaft verbracht, habe in meinem Studio gelebt und an der Musik gearbeitet", berichtete Choi Seung-hyun, wie T.O.P mit bürgerlichem Namen heißt, laut allkpop.

Die Arbeit an seiner Musik habe T.O.P durch die vergangenen schweren Jahre geholfen. "Ich habe Musik gemacht, um zu leben. Es gibt viel zu viele Songs, um sie zu zählen, und ich sehe es als meine Verantwortung an, einige davon mit meinen Fans zu teilen, die mich immer noch unterstützen", erklärte der "BAE BAE"-Interpret. Das letzte musikalische Projekt, an dem er mitwirkte, war Big Bangs Single "Still Life", die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde. Danach stieg er aus der Gruppe aus und hat auch keinen Kontakt mehr zu den anderen Bandmitgliedern.

Ehe T.O.P 2006 mit Big Bang sein Debüt feierte, trat er als Underground-Rapper unter dem Namen Tempo auf. Anfangs wurde der in Seoul geborene Sänger von seinem späteren Plattenlabel abgelehnt, weil er zu pummelig gewesen sei. Für seinen großen Traum, als Rapper berühmt zu werden, verlor er schließlich in 40 Tagen 20 Kilo und bekam einen Vertrag angeboten. Bei Big Bang wurde er zum Lead-Rapper und wurde mit seinen Parts in Hits wie "Fantastic Baby", "BAE BAE" oder "BANG BANG BANG" berühmt.

Anzeige Anzeige

Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac T.O.P und G-Dragon auf einem Konzert, K-Collection In Seoul, März 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Big Bang bestehend aus Seungri, G-Dragon, Taeyang, T.O.P und Daesung

Anzeige Anzeige

Anzeige