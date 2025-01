"Pures Chaos": Hannah Kerschbaumers Sohn Joshi ist krank

Bei Hannah Kerschbaumer (32) herrscht ein ziemliches Durcheinander, denn Baby Joshua ist krank. Das macht der Neu-Mama ziemlich zu schaffen, wie sie auf Instagram verrät. "In den letzten Tagen war bei uns pures Chaos zu Hause, daher war es hier auch so ruhig", schreibt die Ex-Bachelor-Kandidatin und erklärt: "Joshi war so krank, dass wir beinahe ins Krankenhaus mussten und ich habe mich so hilflos gefühlt, da ich nicht wusste, wie man am besten mit der Situation umgeht."

Ihre Gedanken über die ungewohnte Situation teilt Hannah zusätzlich in einem Video, in dem sie im Schnelldurchlauf zusammenfasst, was dem Kleinen fehlt und wie sie sich fühlt: "Es fing alles damit an, dass er super abgeschlagen war. Irgendwann wollte er auch nicht mehr trinken", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit und führt aus: "Mitten in der Nacht ging es ihm immer schlechter. [...] Wir waren so unendlich voller Sorgen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen." Da ihr Sohn nach eigenen Angaben das erste Mal krank ist, fühlen sich die frischgebackenen Eltern besonders ratlos. Außerdem wurde Hannah ebenfalls krank, was das Ganze noch frustrierender macht.

Hannah und ihr Ehemann Chris begrüßten Sohnemann Joshua Ende Dezember 2023. Seit der Geburt des kleinen Manns teilt die Datingshow-Teilnehmerin in regelmäßigen Abständen Baby-Content in den sozialen Medien. Unter anderem berichtete sie ausführlich über ihre Geburtserfahrungen oder zeigte sich offen, was das Thema After-Baby-Body betrifft. Aber auch private Einblicke aus ihrem Familienleben gewährt Hannah ihren Fans, wie zum Beispiel von der Feier des ersten Geburtstags ihres Wonneproppens.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrer Familie im Mai 2024

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, TV-Bekanntheit

