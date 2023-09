Viele Trennungen: Auch diese Sommerhaus-Paare traf der Fluch

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz sind nicht die Ersten! Gestern ging Das Sommerhaus der Stars in eine neue Runde. Doch schon im Vorfeld der Show gab es ordentlich Zündstoff: Denn Maurice und Ricarda gaben ihre Trennung bekannt. Was genau zwischen den beiden in der TV-Villa vorgefallen ist, wird sich noch zeigen. Doch diese Trennung ist nicht die erste, die auf die Pärchen-Show folgte...

Auch zwischen diese Paare trieb das Sommerhaus einen Keil. Elena Miras (31) und Mike Heiter (31) sind Eltern einer gemeinsamen Tochter – 2019 gewannen sie das Sommerhaus. Doch nur wenige Monate nach der Show war zwischen ihnen alles aus. In der vierten Staffel nahmen auch Johannes Haller (35) und Yeliz Koc (29) teil. Doch auch ihre Liebe endete kurz nach der Challenge. Andrej Mangold (36) und Jennifer Langes (29) Beziehung ging ein Jahr später ebenfalls in die Brüche.

Für ordentlich Furore sorgten aber in den vergangenen zwei Staffeln diese beiden Paare. Eric Sindermann (35) und Katharina Hambuechen sowie Antonia Hemmer (23) und Patrick Romer (27). Im Sommerhaus flogen hier ordentlich die Fetzen. Vor allem der einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmer machte sich mit seinem schwierigen Verhalten bei den Zuschauern unbeliebt.

