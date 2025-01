Jennifer Lopez unterstützt Jessica Alba nach ihrer Trennung

Jessica Alba (43) und Cash Warren (46) haben ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Die Schauspielerin teilte die Nachricht am Donnerstag auf Instagram mit und erklärte, dass sie und der Filmproduzent nach 16 Jahren Ehe getrennte Wege gehen werden. Jessica schrieb, dass sie sich in ihrer Beziehung weiterentwickelt hätten und es nun an der Zeit sei, "einen neuen Lebensabschnitt als Individuen" zu beginnen. Laut ihrer Aussage gehen sie "mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander" auseinander und bleiben für ihre drei Kinder – Honor (16), Haven (13) und Hayes (7) – eine Familie. Die Trennung erfolgt offenbar in aller Freundschaft, wobei Jessica um Privatsphäre in dieser sensiblen Phase bat.

Bereits in den Tagen vor der offiziellen Bestätigung kursierten Gerüchte über die Trennung. TMZ hatte gemeldet, dass das Paar bereits seit einiger Zeit getrennt lebe und Jessica eine Scheidungsanwältin engagiert haben soll. In ihrer Nachricht betonte sie jedoch die positiven Seiten ihrer langjährigen Beziehung. Sie und Cash, die sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennenlernten und 2008 heirateten, hätten gemeinsam viel erreicht und seien stolz auf ihre gemeinsame Zeit. In der Promi-Welt gab es auch Unterstützung für Jessica: Jennifer Lopez (55), die selbst Anfang des Jahres ihre Ehe mit Ben Affleck (52) beendete, zeigte subtil Mitgefühl, indem sie den Beitrag von Jessica auf Instagram mit einem Like versah.

Jessica Alba, bekannt für Filme wie "Sin City" und als Gründerin der Beauty-Marke Honest Company, lässt sich vom Hollywood-Glamour nicht einnehmen und ist dafür bekannt, offen über persönliche Themen zu sprechen. Über ihre Ehe mit Cash sagte sie in der Vergangenheit, dass sie gemeinsam viele Höhen und Tiefen gemeistert hätten. Cash, ein erfolgreicher Filmproduzent, hielt sich dabei meist im Hintergrund, während Jessica stets als Familienmensch im Rampenlicht stand. Trotz der Trennung bleibt beiden die gemeinsame Aufgabe, ihre drei Kinder zu begleiten, die sie stets als den "Mittelpunkt ihres Lebens" bezeichneten. Fans und Weggefährten wünschen beiden nun Kraft für den Neuanfang.

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba im März 2022

Getty Images Jessica Alba im Dezember 2024

