In Sommerlaune: Jessica Alba teilt heiße Bikini-Bilder

Jessica Alba (44), frisch getrennt von Ehemann Cash Warren (46) nach 16 Jahren Ehe, zeigt sich mit neuen Instagram-Fotos von ihrer heißen Seite. Die Schauspielerin und Unternehmerin teilte am Wochenende eine Serie von Bildern, die sie in verschiedenen Bikinis und einem einteiligen Badeanzug während eines Wellness-Trips mit Freundinnen zeigen. Auf einem Foto posiert sie am Infinity-Pool in einem floralen Bikini, auf einem anderen entspannt sie mit Gesichtsmaske in einer Sauna. Die dreifache Mutter beschrieb die Bilder mit den Worten: "Bei mir läuft gerade Entspannung, Atemübungen, Freundschaft und Selbstfürsorge" und scheint die Zeit für sich selbst zu genießen.

Neben den Bildern, die Selbstfürsorge und Sommerlaune verbreiten, drückten Fans in den Kommentaren ihre Bewunderung. Aussagen wie "Immer weiter strahlen und lachen!!" oder "Du bist eine Bikini-Göttin" zeigen, dass die Fotos gut ankommen. Der jüngste Einblick in ihr Leben kommt kurz nach Berichten, dass Jessica sich wieder ins Dating-Leben gestürzt hat. Im Mai wurde sie in London gesehen, wie sie mit einem unbekannten Mann im Regent's Park Händchen hielt und Zärtlichkeiten austauschte. Trotz dieser romantischen Momente soll die Schauspielerin laut einer Quelle derzeit nicht exklusiv mit jemandem zusammen sein.

Jessica, die ihre drei Kinder Honor (16), Haven (13) und Hayes (7) mit ihrem Ex-Mann teilt, reflektierte erst kürzlich in einem Interview über ihre frühen Tage in Hollywood. Sie sprach davon, oft Rollen aus Mangel an Alternativen angenommen zu haben, was sie jedoch mit Durchhaltevermögen stärkte. Heute betont sie, dass sie ihre Kinder nicht zu sehr beeinflussen möchte, sollten sie sich für die Unterhaltungsindustrie interessieren: "Wenn du deinen Kindern etwas sagst, machen sie sowieso das Gegenteil", scherzte sie. Nach ihrer Trennung und mit einem offensichtlichen Fokus auf Selbstpflege startet sie nun scheinbar in eine neue Phase ihres Lebens.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Juni 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba im Juni 2025

