Jessica Alba teilt niedliche Familienurlaubsfotos aus Mexiko

Jessica Alba (43) hat letzte Woche erholsame Tage mit ihrer Familie an der mexikanischen Küste verbracht. Die Schauspielerin und Gründerin von "The Honest Company" teilte auf Instagram eine Serie von Bildern, die unvergessliche Momente ihres Strandurlaubs einfangen. Gemeinsam mit ihren Kindern Honor (16), Haven (13) und Hayes (6) genoss sie malerische Sonnenuntergänge und die Nähe von Freunden sowie Familie. Auch ihr Ehemann Cash Warren (45) war bei der Reise mit dabei.

Zusätzlich zu den herzlichen Familienbildern zeigte Jessica Aufnahmen von wilden Schildkröten und einem geselligen Dinner mit frischen Tacos am Strand. Sie schrieb zu ihrem Post: "Zu dieser Zeit letzte Woche. Vermisse meine Babys und besten Freunde." Bereits zuvor hatte sie Eindrücke aus Mexiko geteilt, darunter auch ein Video, auf dem Hayes glücklich im Sand vergraben wird, sowie einen Teller mit frischen Tacos und einen Sonnenuntergang. Die gemeinsamen Reisen bieten der Familie die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und wertvolle Zeit miteinander zu verbringen.

Jessica, die mit ihren Fans regelmäßig Urlaubsschnappschüsse teilt, kümmerte sich bereits vor Antritt der Reise liebevoll um jedes Detail. So packt sie nach eigener Aussage noch immer die Koffer für alle Familienmitglieder, um sicherzugehen, dass nichts Wichtiges vergessen wird. In einem Interview in der Show "Late Night with Seth Meyers" erzählte sie schmunzelnd, wie Hayes einmal ohne Unterwäsche und Socken in den Urlaub fuhr, weil sie ihm das Packen überlassen hatte. Ihre Versuche, mit Vakuumbeuteln effizienter zu packen, führten zwar zu mehr Platz im Koffer – doch sie endeten auch in zerknitterter Kleidung. "Überall, wo wir hinkommen, sehen meine Kinder irgendwie wie ein zerknittertes Durcheinander aus", scherzte sie in diesem Zusammenhang.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Familie und Freunden, Mexiko, 2024

Instagram / https://www.instagram.com/jessicaalba/ Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, 2024

