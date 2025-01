Millie Mackintosh berichtet über ihren Alkoholmissbrauch

Die Schauspielerin und frühere "Made in Chelsea"-Darstellerin Millie Mackintosh (35) hat in einem Artikel, den Daily Mail veröffentlichte, offen über ihren früheren Alkoholmissbrauch berichtet. Die Britin gestand, dass sie bereits mit 14 Jahren ihre ersten Erfahrungen mit exzessivem Trinken machte – was eine Kette traumatischer Ereignisse auslöste. In einem Bericht enthüllte Millie, dass sie während einer Party so stark betrunken war, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde. "Ich dachte, es sei meine Schuld", gab sie zu. Diese Schuldgefühle trugen erheblich zu ihrem späteren destruktiven Verhalten bei, das sich in ihren Zwanzigern noch verschlimmerte.

Millie erklärte, dass sie während ihrer Schulzeit unter starkem Mobbing litt, was sie dazu brachte, sich durch Alkohol und riskantes Verhalten Anerkennung und Zugehörigkeit zu erhoffen. Ihr wildes Party-Leben setzte sie nach ihrem Umzug nach London und dem Eintritt in die Reality-TV-Welt fort. Während ihrer Zeit bei "Made in Chelsea" verschärften Stress und öffentlicher Druck ihre Abhängigkeit. Wiederholte Vorfälle von Alkoholvergiftungen und die Einnahme verschreibungspflichtiger Beruhigungsmittel hatten schließlich dazu geführt, dass sie die Serie verließ. Doch auch danach blieben Alkohol und Partys treue Begleiter, unter anderem während ihrer Beziehung und Ehe mit dem Musiker Professor Green (41).

Aus den dunklen Erfahrungen ihrer Vergangenheit hat Millie, die mittlerweile Mutter von zwei Töchtern und glücklich mit Hugo Taylor verheiratet ist, ihre Konsequenzen gezogen: Die 35-Jährige lebt heute abstinent. "Den Alkohol wegzulassen war ohne jeden Zweifel das Beste, was ich je für mich, meine mentale Gesundheit und mein generelles Wohlbefinden getan habe", betonte sie im November 2023 auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, November 2024

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh und ihre Tochter, November 2024

