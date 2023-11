Neues Leben: So gut geht es Millie Mackintosh ohne Alkohol!

Millie Mackintosh (34) öffnet sich über ein sensibles Thema! Die Britin war im Rahmen der Realityshow "Made in Chelsea" bekannt geworden. Dort hatte sie ihren heutigen Ehemann Hugo Taylor kennen und lieben gelernt. Mittlerweile sind die beiden auch Eltern von zwei Töchtern. In den sozialen Medien gibt die TV-Bekanntheit ihren Fans immer wieder ganz private Einblicke – auch in ihren Alkoholverzicht. Nun verrät Millie, wie gut es ihr geht, seitdem sie dem Alkohol abgeschworen hat!

"Den Alkohol wegzulassen war ohne jeden Zweifel das Beste, was ich je für mich, meine mentale Gesundheit und mein generelles Wohlbefinden getan habe", schreibt die Beauty in einem Beitrag auf Instagram ganz offen. Durch diesen Schritt habe Millie viel über sich, ihre Schwächen und Stärken gelernt. "Diese Selbsterkenntnis war von unschätzbarem Wert, und ich konzentriere mich jetzt mehr darauf, ein Leben aufzubauen, das ich liebe", fügt die stolze Familienmama noch hinzu.

Erst im Frühling sprach Millie offen über die schwere Zeit nach der Geburt ihrer Töchter. "Nach der Geburt meiner Kinder habe ich definitiv einen Identitätsverlust durchlebt", erklärte sie im Interview mit OK!. Ein Auslöser dafür sei gewesen, dass ihr Mann aufgrund der Pandemie nicht bei der Entbindung anwesend sein konnte.

Millie Mackintosh mit ihrer Tochter Sienna Grace, Oktober 2021

Millie Mackintosh, Realitystar

Millie Mackintosh und Hugo Taylor mit ihrem Baby im November 2021

