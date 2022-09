Wow! Millie Mackintosh zeigt Mega-Liebesbrief von ihrem Mann

Millie Mackintosh (33) liebt einen waschechten Poeten! Seit 2018 ist die Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (41) selbst glücklich verheiratet – und zwar mit dem britischen Reality-TV-Star Hugo Taylor. Inzwischen sind die beiden auch Eltern von zwei süßen Töchtern und machen nach wie vor einen sehr verliebten Eindruck. Das wird auch durch diese Geste deutlich: Millie veröffentlichte jetzt einen zauberhaften Liebesbrief, den sie mal von ihrem Mann bekommen hat...

An ihrer Schlafzimmerwand hängt ein gerahmter Brief in Schönschrift – weil ihre Fans total neugierig waren, was es mit dem Schriftstück auf sich hat, verriet Millie nun in ihrer Instagram-Story: "Diesen Brief hat Hugo mir zu unserem ersten Hochzeitstag geschrieben." In der poetischen Liebeserklärung ist unter anderem zu lesen: "An meinen allerliebsten Schatz, meine geliebte, geschätzte, wunderbare Frau Camilla, die ich so anbete. [...] Möge die Magie deiner Umarmung mich in den kältesten Stürmen wärmen, mich in den härtesten Stürmen beschützen und mich immer im Glanz unseres ewigen, liebenden Strahlens sonnen."

Weiter betonte Hugo: "Möge dieser Brief immer in deiner Nähe bleiben und dich daran erinnern, dass es die wahre Liebe wirklich gibt und dass wir sie jeden Tag leben und atmen. Ich kann es kaum erwarten, die nächsten fünf, zehn, fünfzehn Jahre zusammen zu verbringen und unsere Familie wachsen zu sehen." Abschließend schrieb er: "Mit Respekt, Verehrung, Bewunderung, Dankbarkeit, endlosen Küssen, den wildesten Wünschen und vor allem meiner endlosen Liebe. Dein Ehemann Hugo."

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintoshs Liebesbrief von Hugo Taylor

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh mit ihrem Mann Hugo Taylor und ihren zwei Kindern

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh mit ihrem Mann Hugo Taylor in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de