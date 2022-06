Hot: Millie Mackintosh zeigt ihren After-Baby-Body am Strand

Millie Mackintosh (32) fühlt sich sichtlich wohl. Im Juni verkündeten die Reality-TV-Darstellerin und ihr Mann Hugo Taylor, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Ende des Jahres erblickte dann ihre zweite Tochter das Licht der Welt. Seitdem gibt der ehemalige "Made in Chelsea"-Star immer wieder Einblicke in seinen Familienalltag. Derzeit genießt die Zweifachmutter Familienferien in Griechenland und teilte jetzt heiße Fotos aus dem Urlaub: Millie ist nach der Entbindung schon wieder in alter Form.

Auf ihrem Instagram-Profil und in ihrer Story postete die Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) nun zwei Schnappschüsse von sich vor traumhafter Kulisse. Auf einem der Fotos posiert die Beauty sitzend am Strand in einem schmeichelhaften Badeanzug, der mit einem weißen Gürtel versehen ist. Der blaue One-Shoulder-Einteiler mit den weißen Rändern umspielt nicht nur ihre Figur, sondern bringt auch ihre Urlaubsbräune perfekt zur Geltung.

Millies Abonnenten sind von dem Foto, auf dem sie sitzend zu sehen ist, ganz begeistert. "Du siehst umwerfend aus", kommentierte ein User ihren Beitrag und ein anderer bemerkte: "Du siehst so schick aus, du schöne Frau."

Instagram / milliemackintosh Hugo Taylor und Millie Mackintosh

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh im Urlaub

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintoshs Töchter Sienna und Aurelia im Dezember 2021

