Hot! Millie Mackintosh zeigt sich oben ohne bei Fotoshooting

Millie Mackintosh zeigt sich von ihrer sexy Seite. In ihrer Instagram-Story gibt die TV-Bekanntheit Einblicke in ein Fotoshooting. In einem ersten kurzen Video lehnt sie sich lässig über einen Hocker. Die 34-Jährige trägt ein weißes weit ausgeschnittenes Langarmshirt sowie eine blaue Jeans. In der nächsten Frequenz wird es besonders heiß. Nur in einer weißen Hose bekleidet posiert Millie (34) oben ohne für die Kamera. Ihre Brüste hält die ehemalige "Made in Chelsea"-Protagonistin nur mit ihren Händen bedeckt.

Im vergangenen Mai verriet Millie ihren Fans, dass sie Anfang 2023 eine Brustvergrößerung hatte. In einem Interview mit Grazia zeigte sich die frühere "Celebrity Juice"-Teilnehmerin ganz begeistert von ihrer neuen Oberweite. "Es ist das Beste, was ich je für mich selbst getan habe", schwärmte sie. Vor allem sei ihr wichtig gewesen, die OP nicht von ihren Fans zu verstecken.

Vor allem auf ihren Social-Media-Kanälen gewährt Millie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Unter anderem gibt die Influencerin auch Updates zu ihrem Alltag als Zweifachmama. Hierbei zeigt sie nicht nur die schönen Seiten des Mutterseins. Zum Beispiel berichtete sie ihren Fans, dass sie akute Probleme beim Stillen hatte. Die Brust geben, löste bei der Schauspielerin so starke Schmerzen aus, dass sie zeitweise sogar in Tränen ausbrach. In einem Interview mit OK! verriet Millie zudem, wie sehr sie die Geburt ihrer Kinder veränderte. "Nach der Geburt meiner Kinder habe ich definitiv einen Identitätsverlust durchlebt", erklärte sie ehrlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh mit ihrem Mann Hugo Taylor und ihren zwei Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Aufnahmen von Millie? Super! Sie sieht sehr sexy aus! Na ja, ich finde das ein wenig too much... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de