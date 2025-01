Stefan Mross hätte fast sein 37. Bühnenjubiläum vergessen

Stefan Mross (49) hat einiges zu feiern: Vor 37 Jahren begann die Karriere des Schlagersängers als Teenager auf der Bühne des Grand Prix der Volksmusik. Eigentlich ein Grund zum Anstoßen – aber Stefan wäre das besondere Jubiläum fast entgangen. "Liebe Freunde, fast hätte ich gestern noch mein 37-jähriges Bühnenjubiläum vergessen. Dafür möchte ich die Gelegenheit nutzen und einfach mal Danke sagen! In der heutigen Zeit ist das nicht mehr selbstverständlich", schreibt der Musiker zu einem Instagram-Bild von sich vor einem riesigen Camper. Sein Grinsen auf dem Foto zeigt, dass er sichtlich stolz auf seinen Werdegang ist.

Stefan wurde mit zarten 13 Jahren auf einer Hochzeit entdeckt. Der große Karrierestart kam aber mit seinem Sieg beim Grand Prix der Volksmusik im Jahr 1989 – damals für Österreich. Bevor es richtig losgehen konnte, musste der gebürtige Oberbayer aber erst einmal die Schule abschließen. Bekannt wurde er vor allem für sein Können an der Trompete. Das Musikinstrument schien über die Jahre hinweg allerdings ein wenig in den Hintergrund zu rücken. Stattdessen wurde Stefan als Volksmusiker und Moderator im deutschen Fernsehen immer populärer. Heute kann man sich wohl kaum eine Schlagershow ohne ihn vorstellen. Unter anderem moderiert er seit 2005 die SWR-Sendung "Immer wieder sonntags".

So turbulent wie Stefans Karriere war auch sein Liebesleben. 1995 erreichte er zusammen mit der Sängerin Stefanie Hertel (45) den zweiten Platz beim Grand Prix der Volksmusik – 2005 heirateten die beiden. Zusammen haben sie eine Tochter. Allerdings zerbrach die Ehe 2012. Ein Jahr später heiratete der 49-Jährige erneut. Mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt bekam er eine weitere Tochter und einen Sohn. Aber auch diese Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Es folgte die Beziehung zu Anna-Carina Woitschack (32) und es schien, dass Stefan endlich die Eine gefunden hatte. Doch nach einer romantischen Verlobung und Hochzeit im TV kam schnell das Ehe-Aus. Wirklich grün scheinen die beiden sich nicht zu sein und da Anna-Carina jetzt ins Dschungelcamp zieht, ist es durchaus möglich, dass Fans einen Einblick in die Beziehung bekommen – der Schlagerstar kündigte nämlich schon an, offen reden zu wollen.

Getty Images Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags"

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, 2017

