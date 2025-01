Unwetter in Australien: Steht Dschungelcamp auf der Kippe?

Den Dschungel assoziieren wahrscheinlich viele Menschen mit brüllender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Doch das ist nicht immer der Fall, wie die aktuelle Wetterlage an der Gold Coast zeigt. Orkanböen, Hagel und sintflutartiger Regen zählen in Down Under momentan zur Tagesordnung. Besonders heftig trifft es die Orte Coolangatta, Tallebudgera und Miami (Queensland), die allesamt ganz in der Nähe des Dschungelcamps liegen. Besteht nun also Gefahr, dass die TV-Show aufgrund der Wetterlage ausfallen muss? "Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ. Bezüglich der Gefahr von tropischen Wirbelstürmen, Starkregen etc. gibt es festgelegte Sicherheitsprozeduren, dazu gehören Blitzableiter, Feuerlöscher und Löschmittel sowie ein Warnmeldesystem", heißt es vonseiten des Senders auf Bild-Anfrage. Es sieht also ganz danach aus, als hätte die Produktion so weit alles im Griff.

Laut Wetterberichten soll es am 23. Januar noch einmal zu heftigen Unwettern kommen – am Einzugstag der Promis! Doch für die Produktion wäre es nicht das erste Mal, für die schlimmen Wetterbedingungen eine Lösung zu finden. Bereits 2011 mussten die Stars kurzzeitig im Dschungeltelefon Unterschlupf suchen. "Die sitzen im Häuschen, wo sich das Dschungeltelefon befindet", berichtete damals eine RTL-Reporterin. Ob das dieses Jahr auch so sein wird?

Am 24. Januar wagen sich erneut zwölf Stars in den Urwald Australiens. Mit dabei sind die Soap-Stars Nina Bott (47) und Timur Ülker (35), sowie Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Kommentator Jörg Dahlmann (66). Auch Boris Beckers (57) Ex Lilly Becker (48) wagt sich in den australischen Dschungel und auch Ex-Olympia-Athlet Jürgen Hingsen (66). Unterstützt werden die bisherigen Teilnehmer von Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack (32) sowie von DJane Edith Stehfest. Die Truppe komplett machen die Realitystars Yeliz Koc (31), Sam Dylan (33), Maurice Dziwak (26) und Alessia Herren (23).

