Vor Sexmarathon: Bonnie Blue war schon einmal verheiratet

Bonnie Blue wurde mit 1.000 Männern in zwölf Stunden intim und erregte damit die Gemüter. Im Podcast "Saving Grace", der bereits im Oktober des vergangenen Jahres aufgezeichnet wurde, verrät das OnlyFans-Model nun pikante Details aus ihrem Leben. "Ich war mal verheiratet. Wir waren fast zehn Jahre zusammen. Wir haben uns kennengelernt, als ich 13 war. Wir haben uns letztes Jahr getrennt", plauderte die Erotikdarstellerin aus. Mit ihrem Ex pflegt sie weiterhin einen guten Kontakt. Und nicht nur das! "Wir verstehen uns wirklich gut. Er arbeitet jetzt für mich. [Er] hilft bei einigen Dingen hinter den Kulissen. [...]. Es ist praktisch für mich", erklärt sie. Genug Geld, um ihre Familienmitglieder und Bekannten zu bezahlen, hat sie auf alle Fälle. Im vergangenen Jahr verdiente sie laut eigener Aussage über dreieinhalb Millionen Euro. "Eine Schl*mpe zu sein, zahlt sich also wirklich gut aus", scherzte sie.

Aufgrund ihrer Berufswahl geht Bonnie aktuell allerdings auf keine Dates und sucht dementsprechend auch keinen neuen Partner. Die Blondine scheint damit aber recht glücklich zu sein! Viele Kritiker fragten sich im Netz, wie Bonnie bei den ständig wechselnden Sexpartnern ihre Gesundheit schützt. Auch darauf hat sie eine Antwort: "Ich lasse mich alle zwei Wochen testen. Ich lasse mich öfter testen als jeder andere." Mit ihr intim zu werden, sei sauberer als mit jedem anderen, meint Bonnie. Eine besondere Vorliebe hat sie für eine bestimmte Gruppe von Männern: "Ich mag Bauherren und Väter." Um an ihren Sexpartys teilnehmen zu können, standen einige Teilnehmer sogar schon bis zu acht Stunden in der Schlange an. "Einige von ihnen haben Liegestühle mitgebracht", freute sie sich.

Kürzlich berichtete ein Augenzeuge von Bonnies letzter wilder Sexveranstaltung. Ali Walker, ein 42-jähriger Mann, der auch vorhatte, mit der Netz-Bekanntheit intim zu werden, gab gegenüber der Daily Mail preis, wie der Marathon wirklich ablief. "Sie war in der Mitte und es gab eine Menge Typen um sie herum, die alles Mögliche mit ihr machten. Ich kannte keinen der anderen Leute dort – sie hatten alle Masken auf", berichtete er und fügte hinzu: "Es waren ungefähr 30 oder 40 Männer gleichzeitig um sie herum, die sich alle abwechselten. Sie war von Männern umgeben. Es waren so viele Männer da. Ich war noch nie in so etwas verwickelt, also habe ich mich nicht darauf eingelassen." Er selbst habe sich in letzter Sekunde umentschieden und den Sex mit Bonnie abgelehnt.

Bonnie Blue im Dezember 2024

Bonnie Blue im Oktober 2024

