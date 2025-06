Bonnie Blue sagt ihren Sex-Weltrekord mit 2.000 Männern ab

Bonnie Blue überrascht ihre Fans mit einer unerwarteten Entscheidung. Geplant war ein Weltrekordversuch, bei dem das Onlyfans-Model am 15. Juni in London mit 2.000 Männern an nur einem Tag Sex haben wollte. Doch die britische Pornodarstellerin hat ihre Teilnahme kurzerhand abgesagt. Auf TikTok erklärte sie lediglich, dass der ursprüngliche "Petting Zoo" weichen musste, versprach aber zugleich, dies durch ein "noch Schöneres" zu ersetzen. Genauere Gründe für die Absage ließ sie offen.

Statt des anfangs beworbenen Events kündigte Bonnie für den 14. Juni ein neues Projekt an, das sie als "verrücktesten und größten Livestream aller Zeiten" beschrieb. Trotz der ernüchternden Nachricht für ihre Anhänger enthüllte sie bisher keine Details darüber, was die Zuschauer im Livestream erwarten wird. Viele Fans spekulieren jedoch bereits über die ausgefallene Idee, die Bonnie anstelle des ursprünglichen Rekords vorbereitet haben könnte. Klar ist: Die 26-Jährige liebt es, mithilfe unerwarteter Wendungen im Gespräch zu bleiben.

Bonnie Blue ist bekannt für ihre Provokationen und aufsehenerregenden Projekte. In der Vergangenheit hatte sie mehrfach mit kontroversen Aussagen und Plänen auf Social Media für Schlagzeilen gesorgt. Ihre bisher wohl kontroverseste Aktion ist ihr Sex-Marathon Anfang des Jahres. Laut eigenen Angaben schlief Bonnie mit über 1.057 Männern an nur einem Tag.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Pornodarstellerin

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Pornodarstellerin

