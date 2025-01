Mann packt aus: So lief Bonnie Blues Sexmarathon wirklich ab

Bonnie Blue hatte ein Ziel: Die Erotik-Darstellerin wollte mit 1.000 Männern in einem Zeitraum von zwölf Stunden Sex haben. Vor wenigen Tagen setzte sie ihr Vorhaben dann erfolgreich in die Tat um. Ali Walker, ein Augenzeuge, der auch plante, mit Bonnie Sex zu haben, sich dann aber in der letzten Sekunde umentschieden hatte, verrät Daily Mail nun Details des Sexmarathons. "Sie war in der Mitte und es gab eine Menge Typen um sie herum, die alles Mögliche mit ihr machten. Ich kannte keinen der anderen Leute dort – sie hatten alle Masken auf." Nach Eintritt in die rund 18 Millionen Euro teure Villa wurde an jeden Mann eine Art Sturmhaube verteilt. "Es war eine blaue Maske, sehr dünn, wie die, die Bankräuber tragen", erklärt Ali.

Als Ali sich entschied, einer von den 1.000 sexwilligen Männern zu werden, ging er davon aus, er habe mit Bonnie alleine Geschlechtsverkehr. Schnell merkte er, dass das nicht der Fall war! "Es waren ungefähr 30 oder 40 Männer gleichzeitig um sie herum, die sich alle abwechselten. Sie war von Männern umgeben. Es waren so viele Männer da. Ich war noch nie in so etwas verwickelt, also habe ich mich nicht darauf eingelassen", berichtet der 42-Jährige weiter. Trotz der Fülle an männlichen Personen sei Ali laut eigener Aussage einer der Ältesten gewesen.

Für Bonnie fühlte sich die ganze Aktion wohl mehr wie ein anstrengender, aber nicht außergewöhnlicher Arbeitstag an. Auf TikTok gab das OnlyFans-Model ihren Fans bereits einen Einblick in das Abenteuer und schilderte ihre Sicht der Dinge: "Also, es fing damit an – ich gebe euch mal einen kleinen Überblick –, dass ein Gangbang nach dem anderen kam. Der Raum war absolut voll. Dann haben wir Gruppen von fünf gebildet, eine nach der anderen Fünfergruppe." Ob Bonnie die Sex-Nacht bereut? Auf keinen Fall!

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue im Dezember 2024

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue im August 2024

