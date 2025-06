Bonnie-Blue-Sexmarathon: TikTokerin wird von Freund betrogen

Die TikTokerin Stevie Kennedy hat auf Social Media eine schockierende Enthüllung geteilt: Nach fünf Jahren Beziehung habe sie entdeckt, dass ihr Freund sie betrogen hat – und zwar ausgerechnet mit Bonnie Blue, einem bekannten OnlyFans-Model. Der Betrug soll während eines skandalösen Sex-Marathons stattgefunden haben, bei dem Bonnie Berichten zufolge in zwölf Stunden mit über tausend Männern geschlafen haben soll. Für Stevie ein niederschmetternder Schlag, wie sie in einem emotionalen Video erzählte: "Ich rede nie wieder mit einem Mann." Der Vorfall ereignete sich angeblich im Januar, als Bonnie ihre umstrittene Aktion durchführte.

Bonnie selbst reagierte auf die Behauptungen und bestätigte den Vorfall indirekt. In den sozialen Medien kommentierte sie provokativ, ihr Fokus habe rein auf dem sexuellen Akt gelegen: "Er wollte nur irgendwo abspr*tzen und ablassen – zum Kuscheln gehört er jetzt dir." Ob die Geschichte tatsächlich so passiert ist, bleibt allerdings unklar, da viele Follower von Stevie Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit äußern. Manche beschuldigen sie, nur Aufmerksamkeit zu suchen, und betonen, dass in ihrer Beziehung mit dem Ex-Freund angeblich ohnehin schon länger nichts mehr lief. Bonnie scheint die Sache jedenfalls gelassen zu sehen – sie nutzte die Aufmerksamkeit für Eigenwerbung und verlinkte in ihrem Post ihren OnlyFans-Account.

Für Bonnie ist die Schlagzeile lediglich ein weiterer Vorfall in einer Reihe von Provokationen. Die Britin ist bekannt für ihre spektakulären Aktionen und sorgte unlängst mit der Ankündigung eines noch größeren Weltrekordversuchs für Aufruhr. Am 15. Juni plant sie, in nur einem Tag mit 2.000 Männern intim zu werden. Doch nicht nur ihre Aktionen, auch ihre Ansichten zu Beziehungen polarisieren: Bonnie vertritt öffentlich die Meinung, dass Frauen damit rechnen müssten, betrogen zu werden, wenn sie in einer Beziehung zu wenig Sex bieten. Solche Aussagen sorgen regelmäßig für Kritik, tragen aber auch wesentlich zu ihrer kontroversen Popularität bei.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Pornodarstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Glaubt ihr TikTokerin Stevie – oder ist das Ganze nur Show? Ich glaube ihr, der Betrug war echt. Klingt eher nach Drama für Klicks. Ergebnis anzeigen