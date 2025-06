Nach Sexrekord: Bonnie Blue lobt ihre eigene Arbeitsmoral

Model Bonnie Blue, bekannt durch ihre Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans, sorgte erneut für Schlagzeilen. In einem Interview im Podcast "Disruptors" mit Rob Moore am 20. Juni verteidigte die 26-Jährige ihr umstrittenes Weltrekord-Experiment, bei dem sie in zwölf Stunden mit 1.057 Männern Sex hatte. "Das hat nichts Störendes", erklärte Bonnie dazu. Sie ist stolz auf ihre "gute Arbeitsmoral" und beschrieb den Tag als "aktiv und spaßig". Provokativ fügte sie hinzu: "Es war ein Zuchttag – also alles Gute zum Vatertag, Jungs!"

In der Podcastfolge sprach die Content Creatorin, die durch extreme Stunts bekannt wurde, auch darüber, dass sie ihre Aktionen weder als destruktiv noch als gefährlich erachtet. Gesundheitliche Sicherheit sei ihr wichtig, weshalb sie sich regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten testen lasse. Mit aufsehenerregenden Aktionen wie ihrer Zusammenarbeit mit "Freshers", also jungen Menschen, die gerade 18 geworden sind, etablierte sie sich auf OnlyFans und baute sich eine bekannte Marke auf. Doch die Plattform scheint ihre Grenzen erreicht zu haben, denn jüngst wurde Bonnie dort gesperrt. Ein Vertreter von OnlyFans betonte, dass extreme Inhalte gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen.

Bonnie sollte zudem ursprünglich am 15. Juni mit einer neuen Aktion für Furore sorgen: Sie wollte mit 2.000 Männern Sex haben. Nun entschied sie sich jedoch dazu, das sogenannte Petting-Zoo-Event kurzfristig abzusagen. Über die Gründe für die Absage sprach sie in der Öffentlichkeit nicht ausführlich, ließ jedoch durchblicken, dass ein "noch schöneres" Projekt folgen soll. Trotz der Kontroversen schaffte sie es, ihre Bekanntheit mit unkonventionellen Ideen zu steigern.

