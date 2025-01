Zehn Jahre Ehe: Stephen Fry teilt rührende Worte an Ehemann

Stephen Fry (67) steht seit über 40 Jahren in der Öffentlichkeit – allerdings gibt der Schauspieler fast nie Details zu seinem Privatleben preis. Nun ermöglicht der Brite seinen Followern auf Instagram einen seltenen Einblick in seine Beziehung mit Ehemann Elliott Spencer. Zu einem Foto von ihrer Hochzeit schreibt der Autor: "Zehn glückliche Jahre auf den Tag genau, seit wir geheiratet haben. Ich bin ein Glückspilz." Auf dem Schnappschuss tragen beide Männer schicke Anzüge und Pins, auf denen "Bräutigam" zu lesen ist. Über den niedlichen Post freuen sich nicht nur Stephens Fans, auch Promis: "Zehn Jahre! Wie die Zeit vergeht. Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe an euch beide", kommentiert Talkmaster Jonathan Ross (64).

Elliott und Stephen lernten sich 2014 kennen und hielten ihre Romanze einige Monate geheim. Zu diesem Zeitpunkt war der 31 Jahre jüngere Partner des Regisseurs nur als "Mr. E" bekannt. Im Jahr 2015 gaben die Turteltauben schließlich ganz offiziell ihre Verlobung bekannt und heirateten nur zehn Tage später. Die schöne Neuigkeit plauderte der ehemalige "QI"-Moderator damals höchstpersönlich auf X aus. Seitdem wurden die beiden jedoch nur wenige Male zusammen fotografiert.

Für Stephen waren die vergangenen Jahre alles andere als leicht. Der heute 67-Jährige war im Dezember 2023 nach einem Auftritt in der O2-Arena in London gestürzt und hatte sich mehrere Knochenbrüche zugezogen. Vor wenigen Wochen verkündete er allerdings im Netz: "Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich jetzt keine Medikamente mehr nehme, schmerzfrei bin und herumspringe wie ein junges Lamm. Nun, eher wie ein alter Esel, aber zum Glück nicht mehr mit Schmerzen. Es war ein hartes Jahr, aber ich habe es überstanden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Fry und Elliott Spencer bei Prinzessin Eugenies Hochzeit, Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Fry, Schauspieler

Anzeige Anzeige