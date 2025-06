Stephen Fry (67) verrät sein Ehegeheimnis mit Elliott (36)

Stephen Fry (67) hat offen über seine Ehe mit dem 36-jährigen Schriftsteller und Komiker Elliott Spencer gesprochen. In einem Gespräch im Podcast "Rylan: How to Be in Love" teilte der Schauspieler Einblicke in ihre Ehe, die trotz eines Altersunterschieds von über 30 Jahren seit nunmehr zehn Jahren besteht. Die beiden lernten sich 2012 auf einer Party durch gemeinsame Freunde kennen und heirateten 2015, nur zehn Tage nach ihrer Verlobungsankündigung. "Ich kann erklären, wie man eine erfolgreiche Beziehung mit Elliott führt, aber das hilft vermutlich niemandem", witzelte er auf die Frage nach einer erfolgreichen Beziehung und ergänzte dann ernst: "Aber ich denke, es sind all die ganz normalen menschlichen Tugenden – einige werden heutzutage leider vergessen –, aber eine der wichtigsten wird oft nicht einmal als Tugend gesehen. Aber es ist eine, die die Welt verändert. Und es ist nicht Freundlichkeit, auch wenn die natürlich wichtig ist, aber es ist vielleicht ein Teil von Freundlichkeit. Und das ist Fröhlichkeit." Humor und gegenseitige Rücksichtnahme seien für ihre Beziehung essenziell.

Stephen betonte außerdem, wie sehr ihn die Beziehung mit Elliott bereichert, indem dieser ihm neue Welten eröffnet. Er lernte beispielsweise durch Elliott den Rapper Kendrick Lamar (37) kennen, den er als "großen poetischen Geist" bewundert. Zudem ist Stephen mittlerweile ein Fan von WWE-Wrestling, eine Leidenschaft, die ihm sein Mann nähergebracht hat. Die beiden seien zwar sehr unterschiedlich – während Stephen morgens voller Energie sei, brauche Elliott eher Zeit, um in den Tag zu starten. Dennoch habe ihre Beziehung immer wieder bewiesen, dass sie auch schwierige Phasen wie Stephens Prostatakrebsdiagnose 2018 gemeinsam meistern können. "Mein Ehemann und meine Familie waren einfach wundervoll", schrieb Stephen damals in einem emotionalen Instagram-Beitrag.

Die Ehe von Stephen und Elliott wurde zu einem Fels in stürmischen Zeiten für den Schauspieler, der in der Vergangenheit offen über gesundheitliche und persönliche Herausforderungen gesprochen hat. Kinder hat das Paar bisher nicht, auch wenn Stephen dies manchmal bedauert: "Ich habe jetzt viele Patenkinder, Nichten und Neffen und Großnichten und -neffen, aber ich werde nie erleben, wie ein eigenes Kind aufwächst. Das ist schon ein kleiner Schmerz. Ich glaube, das ist das größte Loch in meinem Leben", gab er 2022 gegenüber Mirror zu. Zwar hätten er und Elliott mehrfach darüber gesprochen, Kinder zu bekommen, den endgültigen Schritt aber nie gewagt.

Getty Images Stephen Fry, Schauspieler

