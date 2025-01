Brittany Mahomes feuert Patrick eine Woche nach Geburt an

Brittany Mahomes (29) sorgte für erstaunte Gesichter, als sie nur sechs Tage nach der Geburt ihrer dritten Tochter Golden Raye ihren Ehemann Patrick Mahomes (29) bei einem Spiel der Kansas City Chiefs unterstützte. Im Arrowhead Stadium von Kansas City war die frischgebackene Dreifach-Mama an der Seitenlinie zu sehen, wo sie Patrick laut People mit einem liebevollen "Liebe dich! Viel Glück!" und Küssen vor dem Spiel gegen die Houston Texans viel Erfolg wünschte. Gekleidet in einer Hose in Chiefs-Rot mit einer beigen Jacke, die mit seiner Trikotnummer 15 bestickt war, zog sie alle Blicke auf sich, wie Fotos zeigen.

Patrick teilte in einer Pressekonferenz mit, wie besonders die Geburt in der spielfreien Woche gewesen sei, da er die Möglichkeit hatte, sich ganz auf diesen Moment zu konzentrieren. Die beiden hatten im Vorfeld geplant, dass das Baby während der Bye-Week kommt, und dies klappte tatsächlich. "Brittany war fantastisch während der Geburt, und es war schön, unsere beiden anderen Kinder zu großen Geschwistern werden zu sehen", schwärmte der Football-Star. Die Nachricht von Brittanys engagierter Unterstützung sorgte vor allem online für Begeisterung. Zahlreiche Fans auf X lobten sie für ihre Energie und Hingabe so kurz nach der Geburt.

Brittany und Patrick sind seit ihrer Jugend ein Paar und gelten als eines der beliebtesten Power-Couples der NFL-Welt. Während Patrick als Quarterback auf dem Spielfeld glänzt, zeigt seine Frau regelmäßig ihre Unterstützung. Und Brittanys Anwesenheit scheint zu wirken: Die Chiefs konnten das Spiel gegen die Houston Texans gewinnen und ihren Erfolgskurs in den Playoffs fortsetzen. Die Familie Mahomes, nun um Baby Golden ergänzt, zeigt sich als fest verbundenes Team sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Patrick Mahomes und ihre Kinder im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick und Brittany Mahomes beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Carolina Panthers

Anzeige Anzeige