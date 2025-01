Damit kämpft Laura Maria Rypa seit ihrer Schwangerschaft

Laura Maria Rypa (29) wendet sich in ihrer Instagram-Story Hilfe suchend an ihre Fans. Die Influencerin leidet seit einiger Zeit an "extremen Magenschmerzen". Inzwischen sei das "Druck- und Schmerzgefühl" so belastend, dass sie nicht mehr weiterwisse. "Es ist unabhängig davon, ob ich etwas esse oder nicht, und abends wird es meistens schlimmer. Mittlerweile strahlen die Schmerzen sogar in den Rücken aus, und ich weiß einfach nicht, was es sein könnte", erzählt sie verzweifelt und hofft darauf, dass ihre Community vielleicht hilfreiche Tipps für sie hat.

Auch medizinische Hilfe habe die zweifache Mama schon in Anspruch genommen. Ihr Arzt habe ihr ein frei verkäufliches Medikament empfohlen – das habe ihr bisher aber noch nicht geholfen. Laura vermutet, dass ihre Beschwerden mit ihrer vergangenen Schwangerschaft zusammenhängen könnten, da sie erst seitdem auftreten. Auch im Netz habe sie Informationen gefunden, in denen über solche Schmerzen nach der Geburt berichtet wird. "Hatte vielleicht jemand von euch nach der Schwangerschaft ähnliche Beschwerden?", fragt sie die Mamas unter ihren Followern. Ob ihre Schmerzen nämlich wirklich damit zusammenhängen, wisse die Beauty nicht.

Vergangenen August wurde die 29-Jährige zum zweiten Mal Mutter. Söhnchen Leano erblickte 2023 das Licht der Welt. Papa Pietro Lombardi (32) hat mit den beiden Jungs schon drei Kinder. Sein Sohn Alessio stammt aus der Ehe mit Sarah Engels (32) und ist schon neun Jahre alt. Wenn es nach dem Sänger geht, wäre seine Familienplanung damit abgeschlossen. Seine Verlobte scheint da jedoch anderer Meinung zu sein.

AEDT / ActionPress Laura Maria Rypa, Influencerin

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

