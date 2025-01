Pietro Lombardi und Laura zwiegespalten bei Kinderplanung

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) kommen offenbar nicht auf einen Nenner, was ihre Familienplanung angeht. Der Sänger und die Social-Media-Bekanntheit haben bereits zwei gemeinsame Söhne und aus seiner früheren Beziehung mit Sarah Engels (32) bringt Pietro zusätzlich Sohn Alessio (9) mit in die Beziehung. Für ihn scheint hiermit die Familienplanung abgeschlossen zu sein. Laut Pietro hat Laura jedoch andere Pläne. In seiner Instagram-Story antwortete der Musiker auf die Frage nach weiterem Nachwuchs: "Laura: 'ja', Pietro: 'eher nein'." Mit einem Augenzwinkern fügte er aber hinzu: "Wenn wir das zusammenrechnen, Antwort Laura und Antwort Pietro, kommt raus: 'wahrscheinlich ja'."

Dass Pietro und Laura sich aktuell nicht einig über weitere Kinder sind, scheint dennoch nicht für Spannungen im Hause Lombardi zu sorgen. Das Paar, das seit 2021 in einer Beziehung ist, zeigt sich weiterhin harmonisch auf Social Media und gibt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag mit seinem Nachwuchs. Zuletzt gab es zum Beispiel einen goldigen Post anlässlich Söhnchen Leanos (2) zweitem Geburtstag.

Nicht ganz so harmonisch soll es jedoch zwischen Pietro und seiner Ex-Frau Sarah aussehen. Wie Bild erfahren haben will, gab es zwischen den früheren Partnern angeblich einen Rechtsstreit über ihren gemeinsamen Sohn Alessio. In diesem sollen wohl Umgangszeiten festgelegt worden sein, in denen genau bestimmt wurde, wann und wie oft der DSDS-Gewinner sein Kind sehen darf. Offiziell bestätigt wurde das aber weder von Pietro noch von seiner Ex.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Alessio, Leano und Amelio, Dezember 2024

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, Mai 2011

