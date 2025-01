Der Thin-Lizzy-Gitarrist John Sykes (†65) stirbt an Krebs

Die Musikwelt trauert um John Sykes: Der legendäre Gitarrist der Bands Thin Lizzy und Whitesnake hat den Kampf gegen seine Krebserkrankung verloren und ist im Alter von 65 Jahren verstorben, wie ein Statement auf seinem Instagram-Account bestätigt. "Vielen wird er als ein Mann mit außergewöhnlichem musikalischem Talent in Erinnerung bleiben, aber für diejenigen, die ihn nicht persönlich kannten: Er war ein fürsorglicher, freundlicher und charismatischer Mann, dessen Präsenz den Raum erhellte", heißt es darin.

John habe bis zuletzt von "seiner aufrichtigen Liebe und Dankbarkeit für seine Fans, die ihm all die Jahre die Treue gehalten haben" gesprochen. Und auch jetzt wird deutlich, dass sein Tod bei einer Vielzahl von Menschen eine große Lücke hinterlässt. "Das ist so traurig, er war eine solche Inspiration. Ich bete für ihn und seine Familie", schreibt beispielsweise ein Nutzer unter den Beitrag. Darüber hinaus drückt auch sein ehemaliger Whitesnake-Kollege Doug Aldrich seine Trauer aus. "Ruhe in Frieden, John", schreibt er.

Der 65-Jährige entwickelte bereits früh seine Leidenschaft für Musik und griff im Alter von 14 Jahren erstmals zur Gitarre. Nachdem er in den 1980er-Jahren für die Heavy-Metal-Band Tygers of Pan Tang gespielt hatte, schloss er sich Thin Lizzy an und wirkte bei ihrem Album "Thunder and Lightning" mit, wodurch er an Bekanntheit erlangte. Wenige Jahre später wurde er zum Gitarristen bei Whitesnake, wurde allerdings noch vor dem Release ihres Albums im April 1987 zusammen mit dem Rest der Truppe von Frontsänger David Coverdale aus der Band geschmissen. Daraufhin gründete er seine eigene Gruppe namens Blue Murder, bevor er Anfang der 2000er zu Thin Lizzy zurückkehrte.

Getty Images Scott Gorham und John Sykes, Februar 2005

Getty Images Thin Lizzy, Februar 2005

