So schlecht steht es um TV-Star Hanka Rackwitz' Finanzen

Hanka Rackwitz (55) deutete schon nach ihrem frühen Exit aus dem Allstars-Dschungelcamp an, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Nun bietet sie den Zuschauern bei "Über Geld spricht man doch!" einen Blick auf ihr Bankkonto. Die TV-Bekanntheit beginnt den Monat mit 1.250 Euro, die sie aus ihren Rücklagen entnimmt, sowie 300 Euro Gewinn aus Buchverkäufen. Nach dem Abzug ihrer Miete und anderer Fixkosten bleiben ihr noch 675 Euro für den Rest des Monats. Der große Traum eines eigenen Foodtrucks muss daher noch warten, bis Hanka das nötige Kleingeld besitzt.

Für ihren Ausflug in den australischen Dschungel erhielt Hanka eine fünfstellige Summe, wie sie in der Sat.1-Sendung ausplaudert. Der Betrag hätte durchaus höher sein können, doch sie entschied sich, die Show frühzeitig abzubrechen. Zoff mit den anderen Teilnehmern und ihre Zwangsstörungen bewegten die gebürtige Dresdnerin dazu, zu gehen. "Ich war mir in dem Fall sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Weil ich bin 55, [...] da wird es einfach Zeit, die Dinge richtigzumachen, die man in den ersten 50 Jahren falsch gemacht hat", erklärte sie ihre Entscheidung im Promiflash-Interview.

Im Camp geriet Hanka unter anderem mit Thorsten Legat (56) und Elena Miras (32) aneinander. Nach der Show berichtete sie gegenüber Promiflash: "Das sind die Vollprofis, die sind froh und glücklich über jeden Streit." Auch Mola Adebisi (51) habe die Autorin genervt. "Er ist der Fernsehprofi, der sowieso weiß, wie alles läuft. Das haben da drin sowieso alle gedacht", analysierte sie ihren Mitstreiter.

ActionPress / Jörg Halisch Hanka Rackwitz, Realitystar

RTL Hanka Rackwitz und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

