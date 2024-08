Drohen Hanka Rackwitz nach dem Dschungel-Exit Geldprobleme?

Im Allstars-Dschungelcamp gab Hanka Rackwitz (55) ehrlich zu, nicht wirklich gut bei Kasse zu sein. Durch ihren freiwilligen Exit muss sie nun auf den Großteil ihrer Gage verzichten. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät die einstige Immobilienmaklerin, dass ihr das nichts ausmacht. "Ich war mir in dem Fall sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Weil ich bin 55, [...] da wird es einfach Zeit, die Dinge richtigzumachen, die man in den ersten 50 Jahren falsch gemacht hat", erklärt sie. Laut eigenen Angaben bekomme sie aktuell eine monatliche Rente von 320 Euro – das Geld, das Hanka ohne ihren Abbruch bekommen hätte, wäre da schon hilfreich gewesen. "Aber was nützt mir alles Geld der Welt, wenn ich die letzten 50 Jahre meines Lebens wieder so krank bin?", fragt sich die TV-Bekanntheit und bezieht sich dabei auf ihre Vergangenheit mit Zwangsstörungen.

Mit ihren Finanzen kann die 55-Jährige dennoch gut haushalten, wie sie im Gespräch ausplaudert. "Die anderen haben ja auch alle Manager, die geben das dann an ihre Manager ab, was ich so eben nicht muss", stellt Hanka klar und erinnert sich zurück: "Bei mir im Leben gab es immer Phasen, wo ich mal Geld hatte, auch als Maklerin. Aber dann machst du die Finger auf und dann ist es wieder weg. Das geht ratzfatz, egal wie viel."

Von ihrer Gage aus dem Legenden-Dschungel hat sie sich dennoch einige Sachen gegönnt – so unter anderem eine Waschmaschine, eine Kamera, einen Fernseher und eine Musikbox. "Jetzt habe ich in meiner Wohnung lauter Geräte stehen, die ich nicht bedienen kann, die mich völlig überfordern", scherzt Hanka im Promiflash-Interview. Gelegentlich erlaubt sie sich jetzt auch Feinkost wie Forellenkaviar zu essen. "Ich muss jetzt nicht mehr die Hand zurückziehen und sagen: 'Oh, das kannst du dir nicht leisten.' Das ist ein Gefühl von Freiheit", stellt die gebürtige Merseburgerin fest.

RTL Hanka Rackwitz, Kandidatin im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

