Nur angeeckt? So steht Hanka zu ihren Dschungelcamp-Kollegen

Im Allstars-Dschungelcamp hatte Hanka Rackwitz (55) es nicht immer leicht. Zwischen der "mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit und ihren prominenten Camp-Kollegen kam es immer wieder zum Streit, gen Ende schienen die Fronten verhärtet. Sie deutete mehrfach an, dass sie sich ausgegrenzt fühlt. Im Interview mit Promiflash lässt Hanka die zwischenmenschliche Situation im Dschungel Revue passieren. "Das sind die Vollprofis, die sind froh und glücklich über jeden Streit", ist sie sich sicher. Eine Aussprache hat es mit keinem der anderen Camper gegeben. Traurig ist die Schauspielerin darüber allerdings nicht. Stattdessen lacht sie: "Ich habe mich eigentlich mit allen gut verstanden, zum Schluss sind sie mir nur tierisch auf die Eier gegangen."

Besonders mit ihren TV-erfahreneren Kollegen geriet Hanka immer wieder aneinander. "Generell hat mich Mola Adebisi genervt", verrät sie im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Er ist der Fernsehprofi, der sowieso weiß, wie alles läuft. Das haben da drin sowieso alle gedacht." Ähnlich sei es ihr mit Thorsten Legat (55) ergangen. Die zwei schienen zu Beginn eine Bindung aufzubauen, doch die Fassade bröckelte schnell. Hanka kritisiert, manche Kandidaten seien "wischiwaschi" gewesen und hätten sich hinter den Rücken von starken Persönlichkeiten wie Thorsten oder Elena Miras (32) versteckt.

Kurz vor ihrem freiwilligen Ausstieg aus der Show lagen Hankas Nerven blank – und das zeigte sie den anderen Campern und den Zuschauern nur zu deutlich. "Das ist so peinlich, was ihr hier abzieht. Zu Hause würde ich die Fernbedienung nehmen und diese Scheiße ausmachen", meckerte die einstige Big Brother-Teilnehmerin lautstark über das Verhalten ihrer Co-Stars. Im Dschungeltelefon hetzte sie weiter: "Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Diese Vollidioten."

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

RTL Hanka Rackwitz und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

Könnt ihr nachvollziehen, dass Hanka genervt war von den anderen Campern? Ja, total, es gab ja nur noch Streit! Nee, sie hat auch zu der angespannten Stimmung beigetragen. Ergebnis anzeigen



