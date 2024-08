Schämt sich Hanka Rackwitz für Teilnahme am Dschungelcamp?

Im Allstars-Dschungelcamp ließ sich Hanka Rackwitz (55) zu einem extremen Statement hinreißen. Als es der "mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit kurz vor ihrem freiwilligen Ausstieg zu bunt wurde, schoss sie laut: "Ich schäme mich, hier dabei zu sein. Ich möchte in solchen Zusammenhängen wirklich nicht gezeigt werden." Promiflash hat nachgehakt – steht Hanka noch immer hinter ihrer harten Aussage? "Da stehe ich auf alle Fälle dazu", beteuert sie. Die Schauspielerin habe sich an der Gruppendynamik gestört – insbesondere beim Zoff um Kader Loth (51) und ihre Binde. "Die Mitläufer sagen da nichts, keiner hat Kader beigestanden", kritisiert sie.

Insgesamt habe sie sich von vielen mehr Rückgrat gewünscht. Es hätten zwar alle hintenrum gegen Giulia Siegel (49) gewettert, aber Kader beistehen wollte in dem Moment keiner. "Da sind die anderen nicht aufgestanden. Die sind alle schön sitzen geblieben, weil sie Angst hatten, sich die Haut zu verbrennen", erinnert sich Hanka im Gespräch mit Promiflash und betont: "Das entspricht nicht meiner Ethik, so was mache ich nicht." Einzig Thorsten Legat (55) habe versucht, sich für Kader starkzumachen – doch so wirklich nach Hankas Geschmack waren seine Aussagen nicht. Sie meckert: "So ein Macho-Gehabe, widerlich. Also da kann ich nur im Kreis kotzen."

Aber immerhin – auch Thorsten fand das Binden-Gate rund um Kader und Giulia ähnlich schlimm wie Hanka. Jedoch aus etwas anderen Gründen: Während die Dresdnerin direkt ihre Teilnahme am Format überdacht hatte, war der Ex-Fußballer schockiert, dass es ausgerechnet im Dschungel überhaupt zu so einem Eklat kommen konnte. Er echauffierte sich im Dschungeltelefon: "Das ist doch das höchste Niveau im deutschen Fernsehen, das Dschungelcamp!"

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp

RTL Hanka Rackwitz und Thorsten Legat, Kandidaten im Allstars-Dschungelcamp 2024

