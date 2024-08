Bereut Hanka Rackwitz ihren freiwilligen Dschungel-Ausstieg?

Schon länger deutete Hanka Rackwitz (55) an, sich im Allstars-Dschungelcamp fehl am Platz zu fühlen. In der aktuellen Folge macht die einstige "mieten, kaufen, wohnen"-Darstellerin Nägel mit Köpfen und steigt freiwillig aus der Show aus. Promiflash hat nachgehakt: Bereut Hanka es, den Dschungel aus freien Stücken verlassen zu haben? Immerhin machte sie zuvor keinen Hehl daraus, wegen des Geldes erneut teilgenommen zu haben. "Ich bereue das nicht. Ich hab' in meinem Leben schon viel einfach ausgehalten, ohne eine Entscheidung zu treffen", erklärt sie. Bei dieser Entscheidung sei sich die Schauspielerin sicher gewesen, dass es die richtige ist – denn gen Ende zweifelt sie an ihrer Wahrnehmung. "Ich wusste es zum Schluss nicht mehr. Ich dachte mir: 'Was, wenn du dich irrst? Was, wenn du ungerecht bist?' Da musste ich raus."

Die Zeit im Dschungel sei nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Nach einigen Jahren TV-Pause hatte sich Hanka für die Sonderstaffel des Dschungelcamps erstmals wieder ins Fernsehen gewagt. "Aktuell geht's mir nur noch schlecht, jeden Tag. Mir geht's richtig übel", gesteht sie Promiflash im Gespräch. Hanka räumt ein: "Ich denke mir, ich hätte mir das besser überlegen sollen. Gerade als jemand, der sozial so unsicher ist." Immer wieder geriet sie mit Camp-Kollegen wie Elena Miras (32) oder Thorsten Legat (55) aneinander. Dennoch sei die Dresdnerin nicht abgeneigt, noch einmal an einem TV-Format teilzunehmen.

Schon in den vergangenen Folgen war der einstigen Big Brother-Teilnehmerin anzumerken, dass sie sich im Camp zunehmend unwohl fühlte. So leistete Hanka sich einige Regelverstöße, zum Beispiel, als sie nachts niemand auf die Toilette begleiten möchte. Vor versammelter Mannschaft verkündet sie in der aktuellen Folge schließlich: "Ich habe kurz was zu sagen, ihr Lieben. 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus'. Es ist zu viel für mich, ich schaffe das nicht."

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

RTL Hanka Rackwitz und Thorsten Legat an Tag zwei im Allstars-Dschungelcamp

