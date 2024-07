Zeit zu zweit: Joey King nach Pressetour mit Ehemann gesehen

In den letzten Wochen war Joey King (24) durch die Pressetour für ihren neuen Film "A Family Affair" gut eingespannt. Umso mehr scheint sie nun die Zweisamkeit mit ihrem Ehemann Steven Piet (40) zu genießen! Vor wenigen Tagen wurde die Beauty bei einem Mittagessen mit ihrem Liebsten gesichtet! Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, verlässt das junge Paar sichtlich gut gelaunt ein Restaurant in West Hollywood. Die beiden lachen viel und scheinen eine Menge Spaß zusammenzuhaben. Auch ihre Verliebtheit versuchen sie erst gar nicht vor den Fotografen zu verstecken: Auf einer Aufnahme sieht man die zwei eng umschlungen auf einem Parkplatz kuscheln.

Solche Zeit zu zweit könnte in den letzten Wochen ein wenig zu kurz gekommen sein: Um den neuen Netflix-Film zu bewerben, war die 24-Jährige in den vergangenen Wochen öfter mit ihren Schauspielkollegen Zac Efron (36) und Nicole Kidman (57) unterwegs. So auch im vergangenen Monat bei der Filmpremiere in Los Angeles. Zusammen mit ihren Co-Stars posierte Joey in einem extravaganten zweiteiligen Kleid auf dem roten Teppich.

Den The Kissing Booth-Star jetzt wieder vereint mit seinem Liebsten zu sehen, wird einige Fans sicherlich freuen. Seit September vergangenen Jahres sind die Schauspielerin und der 40-Jährige verheiratet. Mit Anfang 20 vor den Traualtar zu treten, mag für viele nach einer ziemlich jungen Ehe klingen. Die heute 24-Jährige halte das für nichts Ungewöhnliches. Im "Armchair Expert"-Podcast verriet sie: "Meine Oma heiratete mit 18 und es war damals etwas ganz Normales". Zudem sei es ihrer jungen Schauspielkarriere geschuldet, dass sie schnell erwachsen wurde. "Es gibt nie einen richtigen Weg. Entweder heißt es: 'Du bist zu jung, du bist zu alt, ihr habt euch nicht lange genug gedatet oder ihr kennt euch nicht richtig'", betonte Joey.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Joey King und Zac Efron, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey Kind und Steven Piet, August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Joey und Steven ihre Liebe so öffentlich zeigen? Ich finde das schön, die beiden sind so süß miteinander. Mir wäre das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de