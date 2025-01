Sängerin Aaliyah (†22) wird mit eigener Barbie-Puppe geehrt

Aaliyah (✝22), die bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 2001 tragisch ums Leben kam, wäre vor wenigen Tagen 46 Jahre alt geworden. Jetzt wurde die R&B-Ikone auf ganz besondere Weise geehrt: Zum Andenken an die Sängerin veröffentlichte der Spielzeughersteller Mattel eine ihr nachempfundene Barbie-Puppe, die ihr Outfit aus dem Musikvideo zu "One in a Million" im Miniformat trägt. Die Figur erschien im Rahmen der Barbie-Musikserie, die Künstlerinnen ehrt, die Musikgeschichte geschrieben haben – darunter auch Gesangsgrößen wie Tina Turner (✝83) und Stevie Nicks (76). Aaliyahs Bruder, Rashad Haughton, war persönlich an der Gestaltung der Puppe beteiligt, um das Erbe seiner Schwester lebendig zu halten, wie er gegenüber People verriet.

Rashad, der heute als Schriftsteller und Regisseur tätig ist, teilte im Interview mit dem Magazin auch einige persönliche Gedanken über seine kleine Schwester: "Ich rede oft mit ihr, wenn ich sie vermisse oder in schwierigen Zeiten." Wenn er heute noch einmal die Chance bekäme, mit Aaliyah zu sprechen, würde er ihr einfach nur sagen, wie sehr er sie liebe und wie stolz er auf sie sei, gab der 47-Jährige an. Ihre Musik hört Rashad immer noch gern, vor allem an besonderen Tagen wie ihrem Geburtstag, um sich ihr nahe zu fühlen. "Ihre Stimme ist so wunderschön – bis heute eine der schönsten, die ich je gehört habe", schwärmte er. Anlässlich ihres Geburtstags gedachten der "More Than A Woman"-Sängerin jüngst auch Musikkolleginnen wie Missy Elliott (53).

Aaliyah, bürgerlich Aaliyah Dana Haughton, starb am 25. August 2001, nachdem sie ein deutlich überladenes Flugzeug bestiegen hatte, das nur wenige hundert Meter hinter der Startbahn abstürzte. Die Umstände des Unglücks, einschließlich der Tatsache, dass der Pilot, wie sich später herausstellte, unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol stand, machten den Verlust für ihre große weltweite Fangemeinde besonders tragisch. Trotz dieses frühen Endes lebt Aaliyahs Erbe weiter – nicht nur in ihrer Musik, sondern auch durch die kreative Art und Weise, mit der ihr Andenken bis heute gefeiert wird.

Getty Images Aaliyah mit ihrem Preis bei den MTV Awards 2000

Getty Images Aaliyah im August 2000

