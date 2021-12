Dieser Song ist für die Fans von Aaliyah wohl ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Die US-Amerikanerin, die zu den erfolgreichsten R&B-Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte zählt, war am 25. August 2001 bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Sie wurde nur 22 Jahre alt. 20 Jahre nach ihrem Tod kommen die Fans nun noch einmal in den Genuss von Aaliyahs samtweicher Stimme. Ein gemeinsamer Song mit The Weeknd (31) ist erschienen.

Auf den Musik-Streamingdiensten und auf YouTube gibt es seit einigen Tagen den Song "Poison" von The Weeknd und Aaliyah zu hören. Das posthum arrangierte Duett der beiden Künstler löst große Emotionen bei den Hörern aus. "Das treibt mir Tränen in die Augen. Der Song gibt mir fast das Gefühl, dass sie wieder lebt. So ein schönes Lied, ich habe ihre Stimme so sehr vermisst", lautet nur eine Reaktion auf der Videoplattform zu der ruhigen R&B-Nummer.

Wie Aaliyahs Onkel und Gründer ihrer Plattenfirma Blackground Records Barry Hankerson kürzlich ankündigte, dürfen die Fans sich auf weitere bisher ungehörte Songs der Musikerin freuen. Schon bald soll ein Album erscheinen, auf dem neben The Weeknd auch Stars wie Drake (35), Ne-Yo (42), Chris Brown (32) und Snoop Dogg (50) zu hören sein werden.

Anzeige

Kevin Winter / Staff / Getty Images Aaliyah, August 2000

Anzeige

Getty Images The Weeknd, US-Sänger

Anzeige

Getty Images Aaliyah mit ihrem Preis bei den MTV Awards 2000

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de