Missy Elliott gedenkt Aaliyah (†) an ihrem 46. Geburtstag

Anlässlich des 46. Geburtstags der verstorbenen Aaliyah (✝22) am 16. Januar hat Missy Elliott (53) auf der Plattform X eine emotionale Hommage geteilt. Die Sängerin kam im Alter von nur 22 Jahren bei einem tragischen Flugzeugabsturz im Jahr 2001 ums Leben. "Babygirl, der Impact den du in der wenigen Zeit, die du hier auf der Welt warst, hinterlassen hast, ist unbestreitbar", schrieb Missy, die mehrfach mit Aaliyah zusammengearbeitet hatte, unter anderem an Songs ihres Albums "One in a Million". Weiter fügte sie hinzu: "Du hinterlässt Generationen, die deinen Namen 'Aaliyah' kennen. Deine einzigartige Musik, dein origineller Stil und deine strahlende Persönlichkeit. Du wirst niemals vergessen werden."

Auch Rashad Haughton, Aaliyahs Bruder, erhielt in Missys Botschaft eine besondere Erwähnung. Rashad hatte kürzlich mit Mattel zusammengearbeitet, um eine Barbie-Puppe zu kreieren, die das Andenken an die Sängerin ehrt. Die Puppe wurde von ihrem unvergesslichen Look aus dem Musikvideo zu "One in a Million" inspiriert. In einem Interview mit dem People Magazine erklärte Rashad, dass seine Schwester sicherlich überglücklich über dieses Projekt gewesen wäre: "Sie wollte immer, dass Dinge richtig gemacht werden und sich gut anfühlen", sagte er. "Es ist erstaunlich, wie sehr die Barbie ihrer Ausstrahlung ähnelt." Aaliyahs Musik und Stil prägten eine ganze Generation, und ihre Hits wie "Try Again" und "Back & Forth" sind bis heute ikonisch.

Missy Elliott und Aaliyah verband eine enge Freundschaft und künstlerische Partnerschaft, die weit über ihre gemeinsamen musikalischen Projekte hinausging. Seit ihrem Tod hat Missy immer wieder ihr Andenken hochgehalten und betont, wie bedeutend Aaliyah für die Musikindustrie und für sie persönlich war. Aaliyah, die oft als "Prinzessin des R&B" bezeichnet wurde, brachte mit ihrem unverwechselbaren Stil frischen Wind in die Musikwelt der 90er. Missy, die als erste Rapperin in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, erinnerte in Interviews daran, wie besonders und liebenswürdig Aaliyah auch abseits der Bühne war: "Sie hatte eine Präsenz und eine Wärme, die jeden Raum erhellt hat."

Getty Images Aaaliyah und ihr Bruder Rashad Haughton bei den "Teen Choice Awards" 2000 in Santa Monica

Kevin Winter / Staff / Getty Images Aaliyah, August 2000