So verbringen die Dschungel-Ladys ihre letzten Stunden

Die Kandidatinnen der kommenden Staffel von Dschungelcamp genießen ihre letzten Stunden in Freiheit unter der australischen Sonne. Bevor es ins Camp geht, verbringen Alessia Herren (23), Lilly Becker (48) und Nina Bott (47) entspannte Stunden am Strand und im Luxushotel an der Gold Coast. Alessia zeigt sich auf Instagram in einem hellgrünen Häkel-Bikini und schreibt: "Ich tanke Kraft, bevor es für mich ins Dschungelcamp geht – ein Abenteuer, auf das ich mich riesig freue!" Auch Lilly grüßt ihre Fans mit Strandfotos: "Ich musste den Strand sehen und wurde nicht enttäuscht." Nina nutzte die Gelegenheit, um mit ihren drei Kindern die letzten Sonnenstrahlen am Meer zu genießen.

Dass die Stimmung unter den anderen Promis genauso ausgelassen ist, zeigen weitere Beiträge. Edith Stehfest machte es sich im Sand gemütlich und scherzte online: "Ich bin ein Star – ich leg’ mich hin." Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) wirkte überwältigt und postete vom Balkon ihres Hotels: "Freunde, ich kann das alles noch gar nicht glauben!" Anders sah es bei Yeliz Koc (31) aus: Die Reality-TV-Darstellerin kämpft mit Heiserkeit und konnte die sonnigen Stunden nur eingeschränkt genießen. Für alle Teilnehmer bedeutet der baldige Einzug ins Dschungelcamp nicht nur den Abschied von Luxus, sondern auch von Handys und persönlichen Annehmlichkeiten.

Das Dschungelcamp 2025 startet am 24. Januar pünktlich zur Primetime. Neben ihren weiblichen Kollegen gehen Reality-Star Maurice Dziwak (26), Reality-Star und Moderator Sam Dylan (33), Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66), Sportler Jürgen Hingsen (66), Schauspieler und Musiker Timur Ülker (35) und Filmregisseur Pierre Sanoussi-Bliss ins Rennen um die Dschungelkrone.

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker am Strand in Australien, Januar 2025

