Bald gehts los: Die Dschungelcamper kommen in Australien an

Diese Woche startet die neue Staffel des Dschungelcamps. Für das Spektakel in Australien haben die Stars eine ganz schön lange Reise auf sich genommen. Einer nach dem anderen trudelte in den letzten Stunden in Down Under ein. Schauspieler Timur Ülker (35) kam nach 30 Stunden Reise und einer überstandenen Lebensmittelvergiftung gut gelaunt am Flughafen an. "Ich sehe aus wie ein gerupftes Huhn", betonte der GZSZ-Darsteller gegenüber RTL. Prompt zog er sein T-Shirt hoch und zeigte seinen halb enthaarten Brustkorb – zuvor hatte er in Deutschland zu wenig Kaltwachsstreifen gekauft, um sein Werk zu vollenden.

Weniger Probleme mit der Enthaarung, sondern mehr mit ihren Koffern hatten Maurice Dziwak (26) und seine Mama Anja. "Wir haben nur die Hälfte unserer Koffer. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Omen ist", berichtete der Reality-TV-Star gegenüber dem Sender. Durchwachsen sei auch die Anreise mancher Kandidaten mit der Familie gewesen – Alessia Herrens (23) Tochter erbrach bei der Landung leider ins Flugzeug. Mit drei von vier Kindern im Gepäck hatte Kandidatin Nina Bott (47) wiederum gar keine Sorgen. "Alle Kinder haben geschrien, nur meine nicht", erklärte sie auf Instagram.

Auch Lilly Becker (48), Jörg Dahlmann (66) und der weitere Cast sind erfolgreich gelandet. Während die Ex-Frau von Boris Becker (57) nach dem Flug ganz schön mitgenommen schien, sprudelte Internet-Persönlichkeit Sam Dylan (33) nur so vor Energie. "Ich kann es kaum glauben, dass ich in Australien bin", freute sich der Blondschopf im Interview am Flughafen. Als Letztes trudelten Reality-Queen Yeliz Koc (31) und Anna-Carina Woitschack (32) ein. Letztere reiste direkt von einem Auftritt beim "Wenn die Musi spielt Open-Air" in Österreich an.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Mutter Anja

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

