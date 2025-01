Alex Zverev und Sophias süßes Ritual bei Australian Open

Alexander Zverev (27) und Sophia Thomalla (35) begeistern nicht nur auf dem Spielfeld und bei Fernsehauftritten, sondern auch mit einem ganz besonderen Ritual. Vor seinem Achtelfinal-Match bei den Australian Open wurden der Tennisstar und die Moderatorin von einer Überwachungskamera gefilmt. Das Video, das auf X verbreitet wurde, zeigt, wie die beiden einen eigens kreierten Handschlag vollführen, der von einem kurzen Kuss abgeschlossen wird. Dieses spezielle Glücksritual hat bislang immer gefruchtet: Sowohl das Achtelfinale als auch das Viertelfinale konnte Alex für sich entscheiden. Als Nächstes wird der Tennisprofi nun im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen.

Im Interview mit dem früheren Tennisprofi Jim Courier erklärte Alex nach dem Match: "Wir sind Deutsche. Und das ist die coolste Version des Deutschen, die du sehen kannst." Das Tennis-Ass verriet später sogar, dass Sophia nicht die Einzige sei, mit der er einen individuellen Handschlag pflege. "Ich habe mit meinem Physio, meinem Fitnesstrainer, meinem besten Freund Marcelo Melo und meinem Bruder Mischa jeweils eigene Handschläge", offenbarte der 27-Jährige gegenüber Bild. Das Ritual mit Sophia sei jedoch etwas Besonderes, fügte er hinzu: "Natürlich ist es süßer mit Sophia. Das ist völlig klar."

Alex und Sophia sind seit über dreieinhalb Jahren ein Paar. Während der Tennisprofi vor allem auf sportlicher Ebene immer wieder für Schlagzeilen sorgt, zieht Sophia als Schauspielerin, Model, Moderatorin und Unternehmerin Aufmerksamkeit auf sich. Gemeinsam zeigen sie gerne ihre humorvolle und romantische Seite – so wie bei ihrem kleinen Ritual in Australien. Die beiden gelten als echte Teamplayer und unterstützen sich nach eigener Aussage in schwierigen wie erfolgreichen Zeiten. Das süße Video dürfte jedenfalls zur Belustigung und Freude ihrer Fans beigetragen haben.

Getty Images Alexander Zverev bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Jahr 2023

