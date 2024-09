Konsum von Testosteron gefährdete Mischa Mayers Kinderwunsch

Vor wenigen Tagen verkündeten der Love Island-Star Mischa Mayer (32) und seine Partnerin Vanessa, dass sie ein Kind erwarten. Doch der Weg zum gemeinsamen Nachwuchs war holprig, wie der Reality-TV-Star nun offen in seiner Instagram-Story zugibt. "Wie ihr wisst, habe ich sehr lange und intensiv Fitness und Kraftsport betrieben und habe mich vor Jahren dazu entschieden, mir Testosteron zuzuführen", erklärt er. Dass sich das auf seine Fruchtbarkeit auswirkt, hat Mischa ignoriert – bis Vanessa in sein Leben trat. "Ich habe im September 2023 damit aufgehört und an meine Gesundheit gedacht. Ich bin im März 2024 zum Urologen gegangen und habe mich untersuchen lassen. […] Die Anzahl der 'wichtigen Spermien' war unterdurchschnittlich, aber der Arzt meinte, ich könnte trotzdem Kinder bekommen – es ist nur schwieriger." Bei dem zweiten Eisprung seiner Partnerin nach diesem Termin habe es dann geklappt.

Auch wann ihr Baby auf die Welt kommen wird, teilt Mischa mit seiner Community. "Unser kleines Wunder soll am 25.01.2025 zur Welt kommen", freut sich der einstige Promi Big Brother-Kandidat. Das Geschlecht kennen die werdenden Eltern zwar noch nicht, aber der werdende Papa hat schon eine Vermutung. "Mein Gefühl sagt mir, wir bekommen eine kleine Prinzessin", verrät er. Sobald die beiden das Geschlecht kennen, möchten sie eine Gender Reveal Party schmeißen.

Mischa und Vanessa gehen seit Oktober 2022 gemeinsam durchs Leben. Ins Auge gesprungen ist ihm die Brünette aber bereits vor Jahren. "Sie ist mir im Club aufgefallen und ich wollte wissen, wer sie ist. Habe dann auf Insta gesucht, wo mir aufgefallen ist, dass ich sie schon 2018 angeschrieben hatte. Damals habe ich keine Antwort bekommen", gab der 32-Jährige vergangenes Jahr im Netz zu. Mittlerweile hat es aber gefunkt zwischen den beiden und im Mai verkündeten sie ihre Verlobung.

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Partnerin Vanessa

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr dazu, dass Mischa öffentlich über seinen Testosteronkonsum spricht? Das ist sehr mutig und wichtig. Ich finde, das ist zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de